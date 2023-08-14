據香港01報導，從香港恢復與大陸通關後持續出現港人北上熱潮。據香港入境處最新統計，今年7月有超過468萬人次香港居民北上，估算消費金額可達到40億港元。透過港版支付寶數據也顯示，第2季香港人到大陸消費金額和筆數比上季急升超過3倍，出行、消費在半年內呈現階梯式上漲。

有香港網友分享表示，自己幾乎每週都會北上一次，從3月到現在「星期六在香港的日子5隻手指都能數完」，認為大陸在消費價格、服務等方面比香港有優勢，到大陸消費後已經不能自拔。

觀察以往香港人在大陸的消費領域大多以餐飲、水療養生、美容美甲等傳統項目為主。近年則更加多元化，在深圳的消費日常化、生活化的趨勢更加明顯。在福田口岸附近的一家口腔醫院，週末預約已經全部排滿，會粵語的醫生更是供不應求，香港客人人均消費超過3000港元，就診牙周問題占比近4成。

而為吸引更多港人北上消費，深圳本月8日公佈《深圳陸路口岸進一步優化通關環境提升通關便利化的若干措施》共18條，包含透過在深圳各口岸設立臨時便民金融服務點，協助香港旅客掌握微信、支付寶、雲閃付等掃碼支付軟體的使用。