民進黨立委賴品妤猛轟國民黨總統參選人侯友宜擁核，卻被爆出其父賴勁麟是掛名18家能源公司，遭酸是「綠能大亨」，甚至有近8成政治獻金捐給民進黨，又以新潮流參選人最多。對此，行政院副院長鄭文燦今（14）日回應，任何政治獻金都要依法申報，這是透明化的。
媒體人黃揚明揭露，從監察院政治獻金紀錄發現，賴勁麟擔任負責人的18間能源公司中，雲豹、京承及雲電能源公司曾在2018年至2022年依法捐贈政治獻金，3間公司一共捐贈595萬元，其中民進黨部分占475萬元（79.83％），而又以新系參選人比例最高，是主要支持對象。
對此，鄭文燦今早到高雄出席活動時簡短回應，如果賴董事長有任何違法地方，就請大家指出，任何一個政治獻金都要依法申報，且要接受各界監督，這是透明化的。
至於立委王鴻薇質疑前鎮漁港有20億的工程發包給「劣跡斑斑」的瑞助營造，鄭文燦直說，如果有任何黑名單，或違反政府採購法，就是不能夠投標，這是很簡單的道理。
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