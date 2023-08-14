過去三年曾經在全球旅遊凍結之際，多個國家針對國內、國際機場、鐵路公路，及港口等硬體設施擴建升級大興土木，終於迎來2023年全面爆發的旅遊觀光量能，亞洲最熱門的旅遊國家日本，更即將在2025年舉辦關西大阪世博會，第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金經理人林志映指出，日本邁向新經濟復甦時代，加上全球旅遊量能報復性湧現，帶動旅客回流與基礎建設等產業佈局成長機會，基建相關個股可望長期受惠。

第一金投信表示，疫情前的數十年，全球大型公共建設動能相對不足，特別在成熟市場國家，隨著基礎建設老舊、轉型需求來臨，加上大觀光量能湧現，基礎建設相關標的投資資金可望持續成長，與觀光相關的基礎建設相關標的如：公路、高速公路與鐵路、建築與工程，及機場服務等，都在全球基礎建設產業的投資中占有關鍵重要地位。

以西日本鐵路公司(JR West)為例說明，為了重建後疫情時代旅客體驗、鐵路系統數位化服務，同時強化與航空、公路等體系的競爭力差異，西日本鐵路公司透過關西機場鐵道車站及西大阪車站的擴建更新計畫，結合百貨美食街、新商辦大樓等建設，可望帶動銷售、營運能量，並提升預期獲利。

林志映也指出，在各國力推能源轉型與淨零政策下，各項基礎設施也有升級淨零建設推動排程，以西本鐵路公司而言，訂定2030年前較2014年減少46%的碳排放量，並以2050年淨零碳排為目標，也因此建設節能車站，結合再生能源、建置太陽能板、儲能設施、架設智慧電網等也成為基礎建設重要轉型設施與資本投資新項目。