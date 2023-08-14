日前在基隆市大武崙沙灘一日發生3起溺斃事故，但當地是隸屬交通部觀光局北觀處，基隆市政府只是代為管理。也有外界質疑基隆市政府是為北觀處背鍋。對此，基隆市長謝國樑表示，迄今未接獲北觀處的關心及了解，若北觀處願表達關心，他會好過點。

基隆市議會14日進行臨時會，謝國樑在開議前接受媒體聯訪，問到大武崙沙灘屬於交通部觀光局北海岸及觀音山國家風景區管理處，是否考慮過交還給北觀處管理。

對此，謝國樑表示，北觀處在這件事上有沒有責任，也是市府要釐清的一部分，不過現階段最重要的是針對大武崙沙灘做緊急重新規畫及安全上的管理做到最好。

謝國樑強調，他認為若大武崙沙灘未導入商業模式，則相關的遊客安全及救助一定會有負面影響。他指出，就以和平島公園來說，委管後過去5年間零溺斃，相關的經營管理就做得非常好。市府將以和平島公園為鑑，設法讓市府管理工作更好。

謝國樑說，從事發到目前為止都未曾接獲北觀處或觀光局的相關關心訊息。市府僅能在確保民眾安心的前提下，大武崙沙灘才會重新開放。他認為，身為主管機關，若北觀處能夠表達關心，那麼市府會覺得好過一點。

至於市府相關的管理是否有疏失，以及責任歸屬，謝國樑說，市府本周仍在深刻檢討沙灘及潮境公園未來的規畫，至於相關的責任歸屬與釐清，會在下周進行。

謝國樑強調，他日前也進行現場視察，從空照圖來看，當地海底的攔沙壩及相關地形，與前兩年來看，都有很大的變化。後續也會徹底檢討未來管理相關做法，至於議員及各方的不同意見，市府對各方指教都會虛心接受。