新竹市長高虹安去年遭檢舉涉嫌詐領立委助理費約60萬元，台北地檢署今依貪汙罪起訴，民進黨發言人張志豪14日表示，尊重司法，期待檢方勿枉勿縱、公正辦案。他也批評，高虹安言行不一、貪圖小利，創責任政治最壞示範，呼籲高和民眾黨主席柯文哲一同出面說明，而非每次面對重大爭議，只會推說是民進黨攻擊一條龍。

張志豪表示，高虹安涉貪遭起訴，凸顯高言行不一且不誠實的真面目，擔任立委期間公私不分，貪圖小利，為支應其他開銷操控助理薪資而詐得公費助理費用的違法不當行為，創下責任政治最壞示範，連檢方都認為高犯後態度不佳，卸責予助理，請妥予量刑，呼籲高虹安及柯文哲兩人應該出面說明，尤其柯文哲不要又刻意神隱迴避。

張志豪表示，今天的起訴只是司法搓破高虹安「公積金」的欺騙說法。高虹安去年面對外界質疑一再迴避卸責並指控民進黨抹黑造謠，去年11月14日還開記者會指控「綠營造謠一條龍產業鏈，已經發展到十分恐怖的程度。」將今天的起訴對照高虹安去年的說法，實在諷刺。

他諷刺道，若柯文哲上周面對各界質疑神隱4天未露面竟然出面反擊說，「仇女爭議就是典型政治攻擊一條龍，側翼、名嘴、網軍帶風向。」對照兩人說法竟然如出一轍，就是面對重大爭議只會推說是民進黨攻擊一條龍，難怪網友都說高虹安是柯文哲的愛將。