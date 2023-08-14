新竹市長高虹安涉嫌詐領助領費，今被依貪污罪起訴，但在北檢公布起訴結果前，臉書帳號化名為「翁達瑞」的旅美教授陳時奮就發文指稱，登錄高博士論文的3個網頁連結皆已永久下架，推測她學位遭撤銷，外界質疑是否是連環操作。對此，柯辦回應，雖未看到說明，但選舉中的操作會更加明顯。

陳時奮在臉書指稱，高虹安最高學歷是「美國辛辛那提大學機械工程博士」，但高的博士論文涉及抄襲，早已被母校下架，他追查辛辛那提大學是否重新上架高的論文，卻發現只在相關網頁被「臨時」下架的論文，皆已變成「永久」下架。

陳時奮指出，連結高博士論文的網站分別是俄亥俄州電子圖書館、ProQuest商業資料庫，但3個連結如今都顯示「404 Not Found」或「The requested document was not found」，登錄網頁連結都已被註銷，「換言之，在相同的網址，高虹安不再有補正論文重新上架的機會」，推測高的博士學位已被撤銷。

陳時奮喊話，民選市長因論文抄襲而被撤銷博士學位，是一件天大地大的事情，呼籲高虹安不能裝傻，應該向市民說清楚、講明白。

對於高虹安今被爆論文問題，又被起訴，媒體問及是否覺得是綠營巧合的串連，柯文哲競選辦公室發言人陳智菡說，她沒有看到翁的說明，但很多側翼媒體、名嘴或學者好像都有特定管道放新聞、放風聲，來帶風向，這些在選舉中的操作會更加明顯，可能會更多。