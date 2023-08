新竹市長高虹安涉嫌詐領助領費,今被依貪污罪起訴,但在北檢公布起訴結果前,臉書帳號化名為「翁達瑞」的旅美教授陳時奮就發文指稱,登錄高博士論文的3個網頁連結皆已永久下架,推測她學位遭撤銷,外界質疑是否是連環操作。對此,柯辦回應,雖未看到說明,但選舉中的操作會更加明顯。

陳時奮在臉書指稱,高虹安最高學歷是「美國辛辛那提大學機械工程博士」,但高的博士論文涉及抄襲,早已被母校下架,他追查辛辛那提大學是否重新上架高的論文,卻發現只在相關網頁被「臨時」下架的論文,皆已變成「永久」下架。

陳時奮指出,連結高博士論文的網站分別是俄亥俄州電子圖書館、ProQuest商業資料庫,但3個連結如今都顯示「404 Not Found」或「The requested document was not found」,登錄網頁連結都已被註銷,「換言之,在相同的網址,高虹安不再有補正論文重新上架的機會」,推測高的博士學位已被撤銷。

陳時奮喊話,民選市長因論文抄襲而被撤銷博士學位,是一件天大地大的事情,呼籲高虹安不能裝傻,應該向市民說清楚、講明白。

對於高虹安今被爆論文問題,又被起訴,媒體問及是否覺得是綠營巧合的串連,柯文哲競選辦公室發言人陳智菡說,她沒有看到翁的說明,但很多側翼媒體、名嘴或學者好像都有特定管道放新聞、放風聲,來帶風向,這些在選舉中的操作會更加明顯,可能會更多。