背痛是常見健康問題，而日常注意姿勢及適度運動都能降低其發生機率。對此，陽明交大附醫神經外科主治醫師謝炳賢分享3個背痛照護的注意事項，包括睡覺注意姿勢、加強核心肌群及即時就醫。其中他提到，斜靠枕頭看書，或使用3C產品都是傷腰的NG行為；此外，背痛恐隱藏如骨質疏鬆、脊椎關節病變、椎間盤突出等問題，建議盡快尋求醫療協助，千萬不要拖。

謝炳賢在粉專「守護家人的帶刀侍衛 謝炳賢醫師｜宜蘭神經外科推薦 礁溪診所 陽明醫院 頸椎 腰椎 微創手術」發文表示，壓力、姿勢不良、肌肉緊張都可能引發背痛，強調除了尋求醫師幫忙外，自助也很重要。並分享3個背痛照護的注意事項。

首先是睡覺要注意姿勢，謝炳賢說明，除了選擇合適的床墊外，躺床姿勢及如何正確起身也是保護腰背的重要課題，他提到像是斜靠枕頭看書，或使用3C產品都屬傷腰的NG行為。

其次是加強核心肌群，謝炳賢認為，適度運動和核心肌群的鍛煉，對減輕背痛有所助益，並增強背部肌肉。建議可擇低衝擊性的運動，如游泳、散步或瑜伽，有助於增強背部支撐肌肉和改善姿勢。另外，加強核心肌群可以提供支撐，減輕脊椎支撐身體的壓力。

最後是需要就醫就不要拖，謝炳賢示警，背痛可能存在著健康隱憂，如骨質疏鬆、脊椎關節病變、椎間盤突出等，建議若有背痛情形發生，應盡快尋求專業醫療協助，醫師會進行適當檢查和評估，並制定符合需求的治療計畫。