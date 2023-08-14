劉亦菲、李現展現超強CP感。（中天娛樂台提供）

劉亦菲鬆弛感穿搭備受好評。（中天娛樂台提供）

劉亦菲攜手李現主演的清新療癒愛情劇《去有風的地方》，明（15日）起晚間10點在中天娛樂台播出，該劇是劉亦菲出道21年來首部主演的現代劇，對她來說極具挑戰，「相對來講沒有那麼大矛盾衝突的戲，我覺得很挑戰，在人物關係上面其實比較難去處理，紅豆和謝之遙的感情線也是挺不落俗套」。

該劇講述劉亦菲飾演的許紅豆因閨蜜去世，讓她失去對工作及生活的重心，因此決定踏上與閨蜜相約卻未完成的雲南大理之旅，在短租的「有風小院」，她結識許多人，並和放棄高薪回到家鄉創業的謝之遙（李現飾）相遇，在雲南慢活時光，讓許紅豆漸漸意識到自己真正想要的生活方向，並治癒心中的喪友傷痛。許紅豆一角，是一個情緒起伏不大的人設，這也是劉亦菲從未詮釋過的類型，正好給了她一個嶄新的表演體驗。

劉亦菲劇中到雲南有一段慢活時光。（中天娛樂台提供）

另外，劉亦菲與李現之間並非轟轟烈烈的愛情，少了戲劇性卻更加貼近現實，劇中暖男李現一發現劉亦菲心情不好，就用一連串的土味情話逗笑她，更在兩人關係未明確時，不僅真摯地表白，還送項鍊當作離別禮物，讓劉亦菲即使離開雲南，也對他難以忘懷，追女手法被網友笑稱「也太有心機」。

劉亦菲戲裡戲外都愛貓。（中天娛樂台提供）

過往劉亦菲曾幽默地說自己沒有起床氣：「因為我都睡到不氣了才起來。」這次她在劇中完美演繹許紅豆的起床氣，引發觀眾共鳴「簡直就是在演我本人」，甚至覺得劉亦菲根本是「本色出演」。

《去有風的地方》除了男女主角超強CP感，劉亦菲在劇中的「鬆弛感」穿搭風格也廣受好評，展現角色的隨性，更掀起一波模仿浪潮；對於自己私下的穿著，劉亦菲分享通常是依照當下的心情，「如果是一個臭美的心態、渡假，可能就會覺得有時候Bling Bling的挺好，但平時基本上舒服為主，越簡單越好」。

整部戲不僅帶動雲南觀光，更勾起大家對於「慢步調體驗生活」的渴望，劉亦菲也分享自己平時除了喝咖啡、看書之外，還是個「貓奴」，相當喜歡擼貓，她也很愛去迪士尼樂園，甚至會玩一些刺激的遊樂設施，「能夠讓你很嗨、很放鬆」，對於《冰雪奇緣》中的人物她也很喜歡，自己還相當愛唱《冰雪奇緣》主體曲《Let it go》，言談間展露她童心未泯的一面。