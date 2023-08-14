漢唐配息15元、7月中以204.5元除息交易後緩步震盪走升，耗時13個交易日完成填息，8日觸及234元的近2月高點後拉回修正。今（14）日不畏大盤重挫，在績優題材護體下開高上漲2％至288元，目前回落至平盤附近震盪。

漢唐2023年第二季合併營收176.2億元，季增13.16％、年增達76.02％，創歷史次高。營業利益15.61億元，季增5.9％、年增25.48％，配合業外收益躍增，使歸屬母公司稅後淨利12.37億元，季增9.79％、年增達41.64％，每股盈餘6.6元，三者均創歷史第三高。

累計漢唐上半年合併營收331.91億元、年增達1.1倍，營業利益30.36億元、年增達57.14％，配合業外顯著轉盈挹注，使歸屬母公司稅後淨利23.64億元、年增達68.28％，每股盈餘12.61元，全數改寫同期新高。

不過，觀察漢唐本業「雙率」表現，第二季毛利率、營益率「雙降」至11.16％、8.86％，分為近8年、近5年同期低點。上半年毛利率自15.56％降至11.38％、創同期新低，營益率自12.23％降至9.15％，則為近8年同期低，主要受美國業務成本結構高於預期影響。

漢唐7月自結合併營收41.94億元，雖月減8.41％、降至11個月低點，仍年增16.59％、改寫同期新高。累計前7月合併營收373.86億元，年增達92.7％、續創同期新高。展望後市，公司雖保守預期下半年成長動能趨緩，但預期今年營收至少可持平去年、有機會再創高。

漢唐業務長暨發言人許俊源先前法說時表示，今年景氣雖不如去年熱絡，主要客戶投資速度有所緩和，但並未大幅減少，截至5月底在手訂單規模達601.79億元。根據過往經驗，預估至年底約有3分之1的在手訂單可執行完畢認列營收。

對於近期整體毛利率及營益率下滑，許俊源坦言主因美國業務雖維持獲利，但成本結構高於預期所致。不過，最壞時期已落於去年第四季至今年首季，目前獲利率已略有改善，規畫派駐大比例台灣監工及大量台灣工人赴美，盼藉此激勵提升美國工效、克服相關問題。

許俊源指出，漢唐憑藉工程技術及管理品質等綜合管理能力，使公司客戶黏著度高，近期中國大陸亦接獲新客戶訂單，預期今年會持續接獲新案訂單。由於晶圓代工龍頭客戶規畫將多數先進高階製程留在台灣，認為未來接單及業績仍具成長動能。

投顧法人預期，漢唐今年各季營收大致相當，預估全年營收將成長15％，稅後淨利小增近4％，每股盈餘約21.8元。由於客戶在新竹、高雄、台中、中國大陸均有廠務工程新需求，預期明年營收及獲利仍有機會再成長。