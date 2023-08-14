民進黨市議員楊玲宜抨擊，新竹市從來沒有如此蒙羞，她認為高虹安應自行請辭下台，並給社會大眾1個道歉。（本報資料照片）

台北地檢署偵辦新竹市長高虹安涉嫌詐領立委助理費、公積金涉貪案，以及遭資策會控告背信案14日偵結，其中貪汙起訴，背信不起訴；對此，民進黨市議員楊玲宜抨擊，新竹市從來沒有如此蒙羞，她認為高虹安應自行請辭下台，並給社會大眾1個道歉。

楊玲宜說，市長高虹安自去年選舉以來爭議不斷，多次面對被檢舉欺壓助理、詐領助理費涉及貪汙罪，從未正面回應向社會大眾說明，不是顧左右而言他就是問東答西。上任半年多不但未拿出魄力解決各項市政流標問題，甚至涉及綁標圖利廠商毫不避諱，自嗨沉浸於所謂的6成施政滿意度之假象。

她炮轟整個市府團隊相關核心幕僚不是涉及婚外情、性暴力不然就是被36個兒少社福團體抗議用人不當，在在都凸顯除了高虹安，其所御用的政治幕僚群都是有嚴重道德瑕疵，新竹市從來沒有如此蒙羞，她認為高虹安應自行請辭下台，並給社會大眾1個道歉。

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