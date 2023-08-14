上海東亞研究所副所長包承柯。（本報系資料照片）

副總統賴清德出訪南美洲友邦巴拉圭，期間過境美國紐約，引發大陸外交部發聲明，稱「密切關注事態發展，將採取堅決有力措施」。中共會採取何種反制措施？大陸學者分析，要繼續觀察賴清德在美國會進行怎樣的政治活動，而陸方反應主要還是取決於美方接待賴清德的規格。

美國在台協會（AIT）主席羅森伯格並未至機場親迎賴清德，引發外界質疑美方降低接待層次，是美方為了保持低調，不欲中美關係受衝擊。

對此，中國人民大學國際關係學院教授時殷弘受訪時直言此一判斷「太貿然」，因尚不知道賴在美國會進行怎樣的政治活動，須繼續觀察。但按照一般常理，賴「毫無政治活動是不大可能的」。

上海東亞研究所副所長包承柯則向本報強調，主要問題在於美國讓「台獨工作者」賴清德過境本身就是一個非常錯誤的事情，這和美方不支持台獨的說法相矛盾。而AIT本身就是一個民間機制，接機人員身分的高與低和上述問題沒有關係。

而談及陸方對賴過境美國會採取何種反制措施，時殷弘認為，從去年8月美國眾議院議長裴洛西訪台以來，大陸軍艦圍台、軍機飛越台海中線已成常態，甚至在美國務卿布林肯與財長葉倫訪中期間，同樣有大規模的對台軍事威攝和反制措施，「用不到光跟（今年4月）蔡英文過境美國相比」。

包承柯則表示，自賴清德出發以來，大陸便在東海舉行比較小規模的軍演，表達不滿。他認為，陸方反制措施的程度主要還是取決於美方接待賴清德的狀態，若美方有悖於自己「不支持台獨」的諾言，給台獨份子提供幫助，大陸應會拿出程度不低於蔡英文過境時的嚴厲反制措施。