台灣一直是新加坡消費者熱愛的旅遊目的地之一，在去年10月台灣邊境重新開放後，新加坡旅客到訪台灣的人數已經逼近16萬人次，是東南亞第4大客源國，因此睽違3年的「2023新加坡秋季旅展（NATAS Holidays）」成為行銷台灣觀光的重要展覽。高雄市觀光局聯手台南市觀旅局與屏東縣交通旅遊處一同前進獅城新加坡，再推南台灣觀光！

高閔琳局長（右四）、屏東縣交旅處黃國維處長（中）與新加坡網紅向旅遊業者介紹高雄觀光資源。（圖片來源：高雄市觀光局提供）

高雄市觀光局長高閔琳表示，2023新加坡秋季旅展高雄與鄰近的屏東縣及台南市一同參展，積極向新加坡旅客行銷南台灣觀光資源，而高雄是我國新南向政策的重要基地與南台灣進出門戶，北接台南、南接屏東，不僅具有機場、郵輪的海空雙港便捷交通，更有城鄉共融、豐富多元的觀光和文化資源，躍升國際觀光都市的實力不容小覷；此次向新加坡組團社、航空公司等業者，展示高雄豐沛的觀光量能及城市發展引起廣大迴響之外，更積極攜手高屏南觀光圈區域整合，更盼高雄新加坡航線復飛，讓「旅行台灣不只是首選高雄，更可以從高雄出發」。

駐新加坡台北代表處童振源大使（左二）、臺南市長黃偉哲（中）、高閔琳局長（右二）、屏東縣交通旅遊處黃國維處長（右一）、交通部觀光局駐新加坡辦事處鄭智鴻主任（左一）共同參加台灣館開幕儀式。（圖片來源：高雄市觀光局提供）

「2023新加坡秋季旅展（NATAS Holidays）」，成功吸引新加坡旅遊業者和民眾對於高雄觀光的詢問度與關注度，高雄市觀光局及公協會代表把握旅展期間，聯袂屏東縣交旅處團隊，共同拜會駐新加坡台北辦事處童振源大使，商討如何向新加坡旅客宣傳南台灣觀光資源、行銷通路與策略等，更希望借助代表處的相關通路跟資源，讓更多新加坡旅客看見高雄與屏東觀光魅力。童振源大使表示，「台、星有長期的友好關係，彼此互為重要的經貿夥伴、在各領域都保持密切交流，在觀光更是如此。建議高雄、屏東可善用代表處資源外，也能合作規劃串連高雄、屏東3天以上的跨域遊程，並以與新加坡旅客有高度連結的宗教文化（佛光山）、美食、星光部隊、教育、醫療等定點深度導覽之主題，再搭配新加坡網紅帶路行銷，相信應該帶來廣大宣傳效果」。

高閔琳局長贈送新加坡旅遊業者禮物，相約高雄見。（圖片來源：高雄市觀光局提供）

觀光局補充說明，新加坡一直都是高雄重要的境外旅客市場，且台星期間航班眾多、語言及文化背景相似，絕對是值得深度開發的市場；觀光局也積極持續向航空公司爭取復飛高雄新加坡航線，造福南台灣鄉親的商務和旅遊的需求，更主動整合鄰近屏東、台南的觀光資源，設計新穎豐富的跨域遊程，向新加坡的旅遊業者及遊客，推薦南台灣區域旅遊的便利性及豐富度。讓新加坡旅客，旅行台灣，就從高雄出發！