民眾黨總統參選人柯文哲日前被媒體爆料，他曾赴嘉義縣東石鄉龍港村吃平安宴，邀宴主人是地方赫赫有名的江湖大哥，綽號「水樹仔」的嘉義區漁會榮譽理事長林水樹。對此，民進黨立院黨團副書記長洪申翰14日批評，柯文哲為擴張自身政治版圖，葷素不忌、黑白不分，「這些人是不是也是你聯合政府的一部分？」

民進黨上午舉行記者會回應輿情，黨團幹事長劉世芳指出，從網路照片可看出，柯文哲確實有和林水樹一起拜拜，柯文哲應對外說明參拜是出自什麼原因？根據維基百科，大家都稱呼林水樹為「海線大哥」，顯見柯文哲在選總統過程中不斷挖其他陣營樁腳，爭取中南部選票時也不計黑白，拜訪不少道上的人，就讓選民做最後判斷。

洪申翰則說，柯文哲為擴張自身政治版圖，葷素不忌、黑白不分，以各種方式挖牆角，已經不是第一天了；而柯自詡清廉、誓言籌組聯合政府，這段時間卻極力拉攏苗栗縣長鐘東錦，團隊中前科累累的成員還可能成為競選總部主委，至今又優先拜訪道上大哥，「我們要問，這些人是不是也是你聯合政府的一部分？」

對於外界質疑，柯文哲競選辦公室證實，柯文哲赴東石鄉拜會主要是體察民情與在地需求，當時正逢關聖帝君壽宴，有很多地方人士參與，包含鄉長、漁會總幹事、縣議員等，這麼大的場合各類人馬都有，不用過度衍生詮釋。同時強調選舉過程一定會有接觸，當然也會爭取支持，但不用特別聚焦某幾個人去衍生或過度渲染，沒有必要。