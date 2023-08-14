台北市立交響樂團（TSO）新任團長郭佩瑜於今（14）日正式上任，布達宣誓典禮由台北市政府文化局局長蔡詩萍主持，從代理團長升為團長，她也是該樂團首位女團長。

郭佩瑜在宣誓典禮時表示，她以最嚴謹、充滿感激地心情接下這份為樂團服務的機會。她認為TSO沒有專屬的音樂廳，每一次的排練及演出，音樂家都要快速適應場地，因此她深刻體會交響樂團工作環境的重要性。

對於即將興建的台北市音樂圖書中心，郭佩瑜表示，將帶領樂團全力做好音樂專業的需求整合及跨域協調的角色，讓音樂家及團員們有更專業優質的工作環境與演出場所，讓市民朋友們有舒適且符合國際水準的音樂聆賞空間。

此外，郭佩瑜也期許做好音樂家的橋樑，讓團員的音樂才能與樂團能量、特色充分發揮、強化國際音樂網絡、與數位科技合作跨界、多元開發聽眾等。她將努力讓TSO展現國際都市樂團的能量與高度，讓市民、全台灣、以至全世界都聽見TSO。

北市交自前團長宋威德於去年歸建台灣師範大學後，文化局即派郭佩瑜以副團長身分代理團長。郭佩瑜於民國88年任職於台北市政府文化局，於基層歷練至科長職務，對於藝術發展及推廣業務嫻熟，並對音樂事務素有熱忱，取得國立臺北藝術大學音樂學系碩士，兼具音樂及行政管理之學養。

郭佩瑜是TSO歷任以來第一位女性團長，以及第一位具公務人員身分的團長，蔡詩萍表示，此任命案具有特別的意義，希望借重郭佩瑜二十餘年來的文化、藝術行政經驗，以及對樂團生態的深刻瞭解，期許她充分發揮樂團營運及跨域整合能力，帶領樂團呈現場場完美的樂章，並持續走向國際，扮演對內豐富市民精神生活的動力，對外與國際連結扮演城市外交的角色，將美好的音樂傳遞至城市每個角落，為台北市的文化品味代言。