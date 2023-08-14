藝人阿翔（陳秉立）的太太Grace（龔淑卿）長相甜美身材纖細，經常分享家庭生活，受到許多粉絲喜愛。近日，Grace難得與阿翔出門約會，更曬出當天一起看電影的閃照，沒想到卻有網友留言反應「兩個站太遠了啦」，懷疑兩人感情生變，對此她也親自回應。

Grace在社群平台上透露近況，表示因為育兒已經很久沒有與老公單獨出門，所幸有天媽媽替她顧小孩，她終於可以與老公化身「偽情侶」到信義區觀賞電影不可能的任務，而當天信義區的晚上「到處都是靚女」，令她超羨慕，看完電影後她也不忘大讚阿湯哥，「怎麼60歲還能帥到極點？」

Grace也曬出兩人當天單獨約會的照片，只見Grace一手抵著腰手拿包包，另一手比YA放在下巴，0偽裝的她看上去膚況相當良好，身材也相當勻稱，完全看不出是3寶媽，而一旁阿翔則是頭戴白色鴨舌帽站在Grace旁邊，一手以拳頭以遮住鼻子以下的臉龐。

照片曝光後，許多網友紛紛留言表示，「妳們倆也很凍齡，小情侶不為過」、「我家也是送去外婆家過夜，過了兩天兩夜 僞情侶的日子」、「難得的時光好好把握」，不過合照中的兩人距離過大，也引來了網友留言：「兩個站太遠了啦」，懷疑感情生變。對此，Grace見狀也回應「很近了」，並附上偷偷笑著的表情，相當可愛。