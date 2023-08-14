貿協指出，疫後民生消費需求逐步回升，跨國商務旅行全面復甦，貿協卯足全力，準備迎接國際買主重新來台觀展採購塑橡膠機械、製鞋機械，又有外商及國家館的投入，貿協預估2024年參展規模可望回復到疫情前的水準，目標匯集500家廠商使用2,500個攤位，吸引超過2,000名國際買主來訪。

貿協指出，近年低碳轉型與淨零排放的浪潮席捲全球製造業，國際知名品牌紛紛提出減碳承諾與目標，要求供應鏈夥伴跟進，共同強化碳治理。在全球趨勢驅動下，塑橡膠及製鞋產業，無不加速發展低碳製造轉型，不但在加工製造環節講求智慧節能、廢棄物減量與資源循環利用，從源頭研發，採用對環境友善的新型材料。

貿協說，台北國際塑橡膠工業展TaipeiPLAS 2024，推出新標語「Shaping All PLASbility綠色創新‧形塑永續」，攜手參展企業強力突顯低碳綠色供應鏈及ESG永續議題，結合新成立的「綠色低碳產品區」、「環保服務及永續包裝區」等特色展出，全方位呈現塑橡膠產業上中下游從新開發材料、加工機械、回收設備，乃至運用在智慧移動、高階醫材、航太衛星、綠能建材等新興應用領域的高性能產品與循環經濟解決方案。