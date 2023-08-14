為鼓勵旅客以實際行動發揮自身的永續影響力，探索更多理想生活的樣貌。國泰飯店觀光事業與恆隆行跨域合作，即日起至10月31日推出「續逸旅行住房專案」，活動期間入住和逸飯店旗下的「COZZI Blu和逸飯店．桃園館」與「和逸飯店．台南西門館」，每晚6,800元起，加入AMAZZING CLUB會員訂房可再享房價5％折扣與累積點數，前20名會員入住還有機會獲得「CORKCICLE 三層真空易口瓶 270ml」乙個。恆隆行會員訂房則可享有延遲退房至12點，並贈送當館飯店小點或飲品等專屬禮遇。

國泰飯店觀光事業自7月起不主動提供一次性備品，為持續倡導減塑低碳旅行，9月30日前，凡AMAZZING CLUB會員入住國泰飯店觀光事業旗下飯店，並於入住期間不索取一次性備品，即可獲得綠色點數。

國泰飯店觀光事業期望透過旅行降低環境和社會的衝擊，從減法（減少一次性備品使用）的角度出發，引領旅人們體驗旅遊的永續生活方式，這次邀請恆隆行共同合作，以「循環利用、重覆使用、淨化空氣、能源效率」為主軸，選擇生活中對地球環境相對更永續、更環保的產品，創造出質感生活level-up與更美好的住宿體驗。

「續逸旅行住房專案」特別選擇主打親子的「COZZI Blu和逸飯店 桃園館」與「和逸飯店 台南西門館」，旅客可於入住期間體驗恆隆行代理的各式質感商品，包含：「Coway AP-1515G 雙重防禦智能空氣清淨機」、「SodaStream Spirit 自動扣瓶氣泡水機」、「Style Dr. CHAIR Plus 舒適立腰調整椅」、「OASIS Curve瞬熱製冷UVC濾淨飲水機」、「PANASONIC 電源供應器、充電傳輸線」、「LEXON MinoT隨手掛藍牙喇叭」以及「CORKCICLE 三層真空啜飲杯」。為了讓大小朋友探索更多永續生活，飯店特別於房間規劃軟裝產品，邀請入住旅客共玩互動體驗遊戲。透過互動引導深入了解各種永續小知識，在玩樂中建立孩子們對環境的愛護概念。

國泰飯店觀光事業自7月起實施不主動提供一次性備品至今，獲得許多客人與會員的支持，為了回饋會員們以實際行動支持低碳永續旅行，9月30日前憑AMAZZING CLUB會員身分，活動期間於AMAZZING CLUB會員官網預定國泰飯店觀光事業旗下任一館，並於AMAZZING CLUB會員官網訂單上備註”不索取一次性備品”即可獲得綠色點數300點。為環境盡一份心力，啟發旅客享有美好生活與永續旅行，邀請所有人一同響應。