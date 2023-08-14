最能代表台灣的一句話是什麼？來自馬來西亞的奇美醫院重症加護醫學部醫師陳志金日前透過網路蒐集到台灣人最愛講的3句話，讓外國人印象深刻，包括：不好意思、統編載具等，尤其統編載具更是台灣獨有的特色，許多外國人都感到不可思議。

陳志金昨天（13日）在臉書發文，談到外國人來台灣後最印象深刻的話，他收集最常見的3句話，分別為「統編載具需要嗎」、「甜度冰塊」以及「不好意思」。陳志金表示，其中統一發票真的是台灣獨有的，32年前他剛從馬來西亞來台灣的時候就覺得很新奇，原來收據還能對獎。

陳志金說，台灣飲料店的密度是全世界數一數二，「甜度冰塊？」是每個飲料店店員必問的一句話，還有傳聞說台南的「半糖」等於其他地區的全糖，不知道是不是真的。最後是台灣人真的很愛講「不好意思」，堪比日本人的「すみません」和歐美人的「Excuse me」，在日常生活中使用頻率超高。

貼文曝光後，引起許多人共鳴，還分享其他台灣人也常說的話，「早餐店阿姨：帥哥，吃什麼？」、「報會員嗎？」、「統編需要嗎？這句話證明台灣中小企業有多蓬勃」、「是喔？真的假的」；還有人指出，「收據可供對獎真的讓很多外國人覺得不可思議」。