報導指出，美國的信用卡餘額、逾放比等指標不斷攀升，債務風暴的警報已經響起。

報告提出美國恐將迎來巨額債務的四大警訊：民間債務以驚人速度增長、企業違約激增、逾期繳款增加，以及銀行拋售高風險債務。

根據紐約聯準銀行發布的季度家庭債務與信貸報告，截至第二季底，美國民眾未償還信用卡餘額首度突破1兆元，達到1.03兆美元。信用卡逾放比升至11年高點。截至6月底止，美國家庭總債務雖僅微增0.1%，至17.06兆美元，但仍創下歷史新高。

消費者信貸研究公司TransUnion指出，今年美國個人無擔保貸款已經達到2250億美元，創下歷史新高。

資產管理Janus Henderson表示，去年美國企業債務規模增加 6.2%，達到7.8兆美元。

公共債務情勢更加嚴竣。根據美銀調查，今年美國國家債務餘額首次突破32兆美元，而未來10年每一天可能以50億美元的速度快速膨脹。

隨著利率上升，美國企業開始顯露不堪債務負擔的跡象，今年以來美國企業的債務違約件數已經超過去年總數。美銀曾警告，如果美國面臨全面衰退，那麼可能違約的企業債務恐將高達1兆美元，儘管該銀行不再認為美國可能在今年陷入衰退。

根據美國抵押貸款銀行協會（MBA），今年第一季欠款30天以上或已經倒債不繳抵押貸款的商業地產業主比例升高至3%，扭轉了之前的下降趨勢。

根據聯準會的數據，今年第一季美國所有個人貸款的逾放比為 2.23%，而2021年第一季只有1.7%。

彭博社則報導，摩根大通、高盛和第一資本（Capital One）等華爾街銀行正試圖出脫大型商業房地產資產。由於利率升高且房地產估值持續下探，地產持有者在為抵押貸款再融資時可能面臨困難。一些資深專家警告，美國可能出現一波商業地產抵押貸款的違約潮。