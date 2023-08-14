台股本波多頭行情宣告結束，今（14）日季線第三天正式跌破，且以連續三天黑棒急速回測黃金切割率強勢回檔0.382、約16,331點位置，今天10點半過後，最低來到16,347點大跌254點，

不過，在市場多頭信心重創之際，盤面上跌停股並不多，上市股除了泰鼎-KY強勢鎖住跌停之外，日友、虹堡早盤也觸及跌停，上櫃股則有晟德、力致盤中殺至跌停；就類股來看，生技股是今天市場殺盤重心，上市生技股跌幅3.7％，上櫃生技股更跌逾4％。

AI股今天表現兩極化，英業達、勤誠、技嘉、緯創等跌幅在3％～6％以上，另仁寶、廣達、華碩等，則力守上漲，漲幅在2％～7％之間。

台股資深分析師杜金龍指出，台股主升段大漲3,482點，以強勢回檔0.382點來看，指數將回測16,331點，至於半年線目前約在16,266點，但技術面不看半年線支撐，距離年線15,307點又很遠，因此，先看指數在16,331點尋求支撐。