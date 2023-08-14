曾敬驊(左2)上電台接受林書煒(左1)、鄭偉柏(右1)訪問，右2為導演謝沛如。(POP Radio提供)

曾敬驊(中)在新片一人分飾5角，很有發揮。(甲上娛樂提供)

張再興(右)飾演鬼大叔，曾敬驊(左)表示在片場常會從日常對話學習對方的語氣精隨。(甲上娛樂提供)

靈異喜劇《我的麻吉４個鬼》將在８月18日上映，劇中飾演倒楣邊緣人「阿緯」的曾敬驊與導演謝沛如來到POP Radio《POP最正點》，接受主持人林書煒、Guest DJ鄭偉柏專訪。鬼片題材對曾敬驊、謝沛如都是新嘗試，談起試片前的兩人首次溝通，謝沛如說「記得他一直在吃糖果，好像很喜歡軟糖」，曾敬驊聽了則顯得有些不好意思，「我一緊張就開始吃甜的」。

《我的麻吉4個鬼》是曾敬驊退伍後立即投入的電影演出，他坦言「很怕當完兵後沒有機會」，表示自己不是表演科班出身，每次接到角色也不肯定是否適合，「我一直在找尋適合自己的方式」。他談到，一退伍就接了3部戲，每部演出中間只休息一、二個星期，《我的麻吉4個鬼》接在《不良執念清除師》後開拍，讓他感到「熱忱被消耗」，更一度失去方向。

曾敬驊說，接戲前希望能有更多元的嘗試，「這個角色能讓我一個人就能做出5種嘗試，滿想試試看！」他飾演的阿緯，在《我的麻吉4個鬼》中不僅衰事連連，還受到4個冤鬼糾纏，聽了讓鄭偉柏忍不住吐槽「你看來是個好命相，如何詮釋這麼悲苦的角色」，曾敬驊不服「我不覺得自己好命」，笑說過往角色從《返校》到《刻在》「幾乎都在跳樓」，讓他立刻被冠上「跳樓專業戶」頭銜。

曾敬驊在電影中為了要演出鬼上身，必須切換性別，還要在４種個性中轉換，更曾經連續拍攝哭戲超過12小時！他認為「鬼屁孩」的即興和「鬼大叔」口吻最難演，但他也有克服辦法，「先掌握角色八成的精隨，其餘自由發揮」。他說，拍攝《我的麻吉4個鬼》的一個半月成長很多，他發現「每個階段裡都找到一些東西，也和當時的狀態都有呼應，「這是我最幸運的地方」。

★中時新聞網關心您：如果您覺得痛苦、似乎沒有出路，您並不孤單；勇敢求救並非弱者，您的痛苦有人願意傾聽。請撥打1995、1925或張老師專線：1980。