Makiyo（川島茉樹代）日前接受媒體訪問，談到黃子佼爆料大、小S一事，還提到狗仔葛斯齊，直呼：「他好噁喔」、「又要爆料又被收買」，此話惹怒葛斯齊，他發文反問：「MAKIYO妳查證了嗎？何來我被收買了」，接著算起舊帳：「過去Ma媽在的時候，不斷求情狗仔放過你」。

Makiyo日前接受媒體訪問，談到黃子佼爆料大、小S吸毒一事，她強調「完全沒有」，談到有人要大、小S去驗毒，Makiyo忍不住替好姊妹講話：「為什麼要聽你們的，就是沒有就沒有，為什麼一定要去做這件事情對不對？」提到狗仔葛斯齊，她還驚曝：「他好噁喔」、「又要爆料又被收買」，忍不住感嘆：「那種感覺真的很差哎」。

對此，葛斯齊今（14日）在微博發文反問：「MAKIYO妳查證了嗎？何來我被收買了」，反問自己是不是要提告，「『收買』到底誰收買了我？你至少也說一下我被誰收買！我可以配合妳公布我一年內所有帳戶明細，妳會發現我窮的可憐。」

葛斯齊接著算起舊帳：「過去Ma媽在的時候，不斷求情狗仔放過你」，還酸Makiyo：「我知道你現在已經不在乎形象，但過去因為說謊、後來在鏡頭面前道歉的日子，請你別忘了！我永遠記得你出事時，Ma媽曾抓住我的手，告訴我她生病了，並為你站第一線處理善後。」

葛斯齊接著曬出Makiyo在2017年相遇的照片，「2017（年）你腳受傷帶著貓去大直看醫生，正好碰到狗仔的我也帶著我的貓去就醫，當時我們還小聊一下，那時對於愛動物的你印象還不錯」，他話鋒一轉狠酸Makiyo：「別再歪下去了，如果我這麼噁心，當時坐你對面，你怎麼還和我聊得下去」。

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