台北金融市場股匯再度雙殺，隨台股開低走低，指數回測16,316點，新台幣兌美元14日以貶值3.2分開出，早盤貶幅擴大，跳水重貶逾1角，直接貶破31.9元價位，再創波段新低。匯銀主管表示，收盤能否站上31.9元上方，就看出口商拋匯力道，以及央行是否加大調節。

新台幣近期表現疲軟，上周續貶1.07角，周線已連四黑，本周首個交易日匯市隨股市下挫，14日以31.83元開出後，最低一度貶近1.5角至31.925元。

匯銀主管指出，早盤主要是外資匯出不小，而新台幣一改上周狹幅區間盤整格局，新台幣匯價持續跳水，但出口商在31.88元上方拋匯頗為積極，加上央行在31.9元價位加緊防守力道，收盤能否直接貶破31.9元將是關鍵，下一關卡將是32元整數關卡。

匯銀主管也說，以近期台股「漲一天、跌一天」的行情來看，預料後續外資操作仍是偏雙向，不過，外資拿到股利有實質匯出需求，新台幣後續區間偏貶格局不變。