台北市市定古蹟士林慈諴宮今（14）日凌晨2時許遭到破壞，1名西班牙籍男子持不明液體在廟門上擦拭，導致漆面毀損，表面呈現泛白。（照片 / 黃世麒攝）

台北士林區市定三級古蹟、人稱士林媽祖廟的慈諴宮逾200年歷史，今（14）日凌晨2時許竟遭1名外籍人士破壞。據悉，一名西班牙籍男子持松香水、油脂溶解劑等清潔用具塗抹廟門，致使廟門漆面毀損。經民眾報警處理，警方目前已將該名男子帶回偵訊，後依違反文化資產保存法之現行犯帶返所偵辦。

根據目擊民眾說法，該名西班牙籍男子自稱藝術家，期間還拿出他於國外擦拭古蹟的照片作為成果展示，後竟拿出抹布、清潔劑開始擦拭廟門，該行為也導致慈諴宮廟門漆面的脫落。目擊民眾擔心外籍男子的行為可能對古蹟造成毀損，因此案發當下立即選擇報警處理。

（照片 / 黃世麒攝）

據悉，該名西班牙男子職業確為一名美術藝術家，日前也曾配合他縣市舊廟宇修補屋簷、彩繪等工作。他今日之舉，乃因凌晨飲酒，見慈諴宮廟門老舊，因此持抹布擦拭導致廟門畫像溶解，卻不知該廟宇為本市列管古蹟，無端毀損須負法律相關責任。

士林分局強調，依文化資產保存法第103條，無端毀損古蹟、暫定古蹟之全部、一部或其附屬設施，處6個月以上5年以下有期徒刑，並得併科新台幣50萬元以上2000萬元以下罰金，罰則相當重。

警方提醒民眾切勿以身試法，肆意毀損列管古蹟。