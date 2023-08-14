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五互集團女總裁陳秋白身陷吸金詐騙案，旗下子公司「龍海生活事業」疑似不法吸金高達220億元，代理商捷利餐飲集團7月時全數倒閉。14日上午陳秋白親自現身在高後總部，簡短發表歉言，希望大家不要對龍海的主管有太多苛責，案件都已進入司法程序，許多事情現在不便多說。

陳秋白原本發出通告，強調14日上午10點會親自到達公司，與會員面對面，但10點多時，陳秋白卻搭乘保母車從公司後方偷偷進入，刻意避開公司前門集結的抗議群眾。但仍有少數幹部突破警方封鎖上樓，終於見到陳秋白。

陳秋白面容憔悴、語帶哽咽表示，希望大家不要對龍海的主管有太多的苛責，因為現在相關案件都已經進入司法程序，許多事情他現在也不便多說，她也會接受司法單位最嚴厲的檢視。隨後他也起身向大家深深鞠躬，並跟民眾道歉。

陳秋白說完不發一語，坐沒幾分鐘就要起身離開，會員不滿她給不出任何交代，群起拉住她的手，甚至要追打陳秋白，但陳秋白身邊有數名保鑣，不斷阻攔抗議幹部和民眾靠近，現場爆發衝突，陳秋白最後在警方保護下狼狽離開。