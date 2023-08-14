一人在外租屋烹煮不易，農糧署表示，學生或租屋族想在家煮白米飯，又沒有電鍋，只需準備可微波的玻璃保鮮盒、量米杯、白米、水、橄欖油及濕布等，3步驟即可輕鬆完成，農糧署強調沒電鍋也OK，讓不少網友直呼，「看起來很厲害」。

農糧署日前於臉書粉專指出，租屋處若沒有電鍋也能用微波爐煮飯，先準備可微波的玻璃保鮮盒，盛裝1人份的白米，將白米清洗2至3次，依照米杯數加0.5杯的溫水浸泡約30分鐘，浸泡完成後可加入些許橄欖油，能使米飯更蓬鬆柔軟不容易結塊，也比較不會黏鍋。

農糧署表示，接著蓋上濕布，但不能完全蓋上，須留空隙讓蒸氣排出，放入一般家用700瓦特的微波爐，轉高火微波約7分鐘後，再用餘溫燜約3分鐘，能使米飯更加熟透。浸泡時可依個人喜好，加入雞湯、蔬菜湯、鹽或奶油等香料，可增加米飯香氣和風味。

農糧署分享用微波爐煮白米飯3步驟。（圖／翻攝自農糧署臉書）

貼文讓網友狂讚，「很棒耶」、「學到了！改天來試試」、「看起來很厲害欸」、「這對租屋的人來說太受用了」。