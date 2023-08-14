農曆7月15日中元節將至，新北市環保局指出，普度期間紙錢收運量占全年55％，新北市持續推動「環境友善祭祀三好事」，提供「以功代金」、「網路普度」及「紙錢集中收運」等友善環境的祭祀方式，鼓勵民眾響應環保普度，去年普度期間募得近50萬善款。

環保局表示，新北市每年紙錢集中收運量約1800公噸，普度期間占全年收運量55％，去年環保局首度與社會局合作推動「以功代金」，鼓勵民眾一同跨域做功德，以做愛心的方式替代燒紙錢，普度期間募得近50萬善款。

今年將持續辦理，民眾可至「新北市好日子愛心大平台」網站響應，或至四大超商（7-11、全家、萊爾富及OK便利商店）事務機點選「以功代金」，共有6家社福團體提供民眾選擇，除可幫助弱勢團體外，亦可減少空氣污染物排放，並提升自身功德。

環保局也將持續提供「網路普度」服務，民眾可線上登記參與普度，減少因燃燒香品、紙錢對空氣品質及民眾健康的影響。無論是響應「以功代金」或「網路普度」的民眾，環保局都會在農曆7月底於本市林口竹林山觀音寺普度法會中，透過祭祀祈福儀式，替參與者祈福。

另提醒如民眾或社區仍有燒紙錢需求，切勿在樓梯間燃燒，可利用環保局「紙錢集中收運」服務，將紙錢拿到各區清潔隊集中地點，若紙錢量大無法自行送至集中地點，可聯絡當地清潔隊協助，由清潔隊統一集中後再送往完成淨爐儀式之焚化爐集中焚燒。也提醒民眾，集中焚燒的紙錢不可摻雜鞭炮、火燭及香腳等危險物品，避免發生火災。

環保局補充，燃燒過量的香品及紙錢會產生細懸浮微粒（PM2.5）、鉛、鎘及游離甲醛等有害空氣污染物，若是香品及紙錢的品質不佳，容易引發敏感族群或抵抗力較弱之老人、幼兒呼吸道不適的症狀，呼籲自辦普度的民眾或社區大樓，採「少燒金、燒好金」理念，除選購經檢驗符合國家標準的金銀紙及香品，或是小份量普度金，以減少因燃燒產生有害空氣污染物。