民眾黨台中市黨部主委、市議員江和樹今天到地檢署按鈴控告台灣基進黨台北市黨部主委吳欣岱涉嫌妨害名譽、誹謗罪，日前在電視政論節目爆料、不實指控他與妻子兩人涉詐領健保費，已嚴重損害夫妻名譽，該案早在2008年已判無罪，還他清白了。

江和樹表示，吳欣岱今年8月9日在電視政論節目爆料、沒經過查證，不實指控他跟保險公司串通，叫專業醫生開診斷證明書詐領保險費，已有10多名鄉親來詢問他是否真的涉詐保問題，提醒他要趕快澄清，避免讓人誤以為真有詐保案，才不敢說清楚。

江並反批吳，身為醫生，為了聲量炒作，很不可取，他委託律師按鈴控告，希望能還他清白。

江和樹說明，他的胞兄在2003年涉入詐保案，他與家人同住、有投保及申請保險，也遭調查，胞兄在2008年遭判刑確定，他與妻子並未涉案，也打官司設法證明清白，台中地院同年判決無罪，檢方不服上訴，但隔年被駁回維持原判決。

江和樹強調說，家人有涉案判刑的事情，他絕對不會迴避，會坦承面對，勇於解決，但是他真的沒有做的事、就是沒有做，也透過司法證明清白，最後還給自己一個公道。