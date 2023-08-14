縣府駁斥林右昌說法強調許淑華當天就到埔里勘災，還整天隨時與仁愛鄉長保持聯繫掌握災情。（南投縣政府提供）

林右昌臉書今天臉書直接點名南投縣長許淑華4日仁愛鄉大雨時晚上還在餐廳跑攤。（翻攝林右昌臉書）

卡努颱風夾帶超大豪雨重創南投仁愛鄉，造成重大災情，就在道路搶修打通、南投縣政府宣布今（14日）起全縣正常上班上課之際，內政部長林右昌一早又在臉書直批南投縣長許淑華4日「大雨時在餐廳跑攤」、縣府發言人蔡明志則提醒林部長「南投風災不該是選舉議題，盼不要再無的放矢！」

對於林右昌先是12日在臉書嗆南投救災時「一問三不知」，今天再直接點名縣長許淑華4日仁愛鄉大雨時「還在餐廳跑攤」、「錯失一天黃金救援期」，對此許淑華表示她現在最重要的事情就是協助災區災民重建家園，「不再針對個別發言回應」。

南投縣政府發言人、新聞及行政處長蔡明志也不客氣回嗆林右昌，林部長應該知道應變中心開設的時機、條件，各部會都必須派人輪值在現場，扯「應變中心機制」是為內政部解套？應變中心8月4日12：30撤除就是撤除，應變中心就是停止運作，難道還可以「校正回歸」嗎？

「中央災害應變中心撤除了就是撤除了，依照作業要點，就是內政部認為沒有開設二級的必要！」蔡明志說，雖然今天南投縣全線恢復正常上班上課，但內政部知道南投縣政府災害應變中心至今還在運作，協助災民重建家園，沒有撤除嗎？

蔡明志也針對林右昌說公路總局回報4日南投災害應變中心只有一個科長在，現場竟然還在餐廳跑攤的說法嚴正駁斥，強調「8月4日整天副縣長坐鎮應變中心，當晚甚至還睡在應變中心」，同日許縣長出席縣議會臨時會時聽到埔里鎮大湳里守城橋因卡努颱風而塌陷還立即趕去勘災。

原本縣長許淑華聽到災情發生第一時間就要趕赴仁愛鄉勘災，因鄉長表示當時有人失蹤，救災救人第一，不想因自己前往又造成救災人員另一個負擔，所以隨時與副縣長，仁愛鄉長聯繫災情連繫最新進度掌握災情，何來林部長說南投縣對災情「一問三不知」的說法？

蔡明志反嗆，南投縣對洗腎病患狀況縣府早就掌握並協助安置，名單也在第一時間回報給中央災害應變中心，「殊不知在林部長口中，這些災情通報與救援原本是地方與中央共同完成，未料在林部長口中竟成了中央自行完成的恩典？」

至於林右昌臉書暗諷許淑華4日晚間在餐廳跑攤，南投縣政府並未正面回應，但據了解許淑華是應邀參加父親節表揚的餐會活動，但當天在場的官員表示，許淑華當晚除了跟受獎父親合照眼睛正視前方，其他時間都不斷電話連繫應變中心與仁愛鄉公所，掌握最新災情回報，根本不是林右昌臉書所言的餐廳跑攤。

「南投的風災不該是選舉議題！」蔡明志重申，南投縣災害應變中心至今還在運作，沒有撤除，南投縣政府在家園重建之際，非常感謝大力幫忙調派空中直升機與國軍官兵進駐災區協助的鄭文燦副院長、王國材部長、陳吉仲部長、國軍第五作戰區的弟兄等人，此刻縣長忙著協助災區重建，實無意口水之爭，無奈林部長指名道姓，並亂放謠言。

他並反諷提醒林右昌，「您知道內政部政務次長8月4日在台中某家美食餐廳參加活動嗎？既然來到台中，也可以到南投指導救災！」另他也聽說8月4日陳院長在世貿中心參加2023台灣美食展活動，「南投縣也歡迎陳院長及林部長下南投勘災指導！」

他再次重申許淑華一再強調的「行政本一體，救災應同心」，呼籲林部長「不要再無的放矢，南投的風災不是選舉議題。」