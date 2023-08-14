食藥署今天公布藥品回收，治療皮膚細菌感染症的「膚斯得乳膏2%」，安定性試驗時發現pH值低於規格下限，將於9月8日前完成回收共3批、3萬4840支問題類固醇抗生素乳膏劑。

據衛生福利部食品藥物管理署公布，明則實業有限公司的「膚斯得乳膏2% FUTEN CREAM 2% （衛署藥製字第045925號）」，批號2103021、2202091、2202092，啟動回收作業。

食藥署副署長陳惠芳今天上午接受媒體聯訪時表示，因為廠商主動通報，這款藥品效期共36個月，pH值正常應介於4.5至6，但部分批號藥品在進行持續性安定性試驗時，發現pH值偏離原核准規格，有一批藥品在27個月時低於規格下限，另外2批雖符合規格，但接近下限，啟動預防性回收。

陳惠芳說，這款藥品健保年用量約為1萬1892支，市占率不高，國內還有其他8張同成分、同劑量、同劑型的藥品許可證產品可替代使用，藥品回收不會造成缺藥問題，民眾用藥不受影響。

這款乳膏劑的主成分為夫西地酸（FUSIDIC ACID），是一種類固醇抗生素，主要用於葡萄球菌、鏈球菌或其他對FUSIDIC ACID敏感的細菌的皮膚感染症。食藥署提醒，民眾切勿自行任意停藥。若對用藥有疑慮，應儘速回診與醫師討論，處方其他適當藥品。（編輯：陳政偉）1120814