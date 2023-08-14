夏威夷毛伊島（Maui）野火燒掉觀光重鎮拉海納鎮（Lahaina Town），釀成至少93人死亡，成為美國史上最致命野火。不過這場野火恐怕不只是天災，更可能是可以預防的人禍，多家律師事務所指控，夏威夷電力公司的設備「受損」，可能引發火勢，此外公司未事先斷電，可能是這場野火如此慘重的原因，律師們已經準備對夏威夷電力公司提告，要它負責。另外專家也指出，廢棄的農田缺乏妥善管理，導致易燃的外來雜草叢生，加劇野火蔓延。

為何毛伊島野火災情特別慘重？

■農田棄耕缺乏管理 易燃的野草蔓延

《紐約時報》（New York Times）報導，2016年毛伊島最後一片甘蔗田棄耕後，不只代表蔗糖作為夏威夷主要經濟作物的時代終結，也凸顯一次重大轉變：極易燃的外來雜草在這些廢棄農田裡無限蔓延。

這些外來雜草包括天竺草（guinea grass）、糖蜜草（molasses grass）、野牛草（buffel grass），它們原生於非洲，後引進夏威夷當作家畜草料，這些外來種雜草在雨天時生長迅速，同時又抗旱，容易助長野火。

祖母在毛伊島蔗田工作的奇美拉（Melissa Chimera）表示：「這些草非常有侵略性，長得非常快，而且易燃，這導致野火更大、更具破壞力。」奇美拉本身從事火災科學知識分享。

拉海納鎮（Lahaina Town）災後畫面。

隨著氣候變遷，夏威夷的年雨量下降，雲層變薄，乾旱頻仍，當地火災意外增加，多年來專家早已警告毛伊島容易引發野火。2020年一項針對毛伊島的減災計畫就警告，拉海納鎮所在的毛伊島西部地區，每年爆發野火的機率超過90％，佔全島最高，其餘6個社區的野火機率為10-90％。

2018年毛伊島西部發生的野火燒毀21棟房舍，當時夏威夷最重要的野火專家特勞尼希特（Clay Trauernicht）就警告：「這些燃料―所有的雜草，是我們可以直接改變、降低火災風險的事。」

針對上周的野火悲劇，特勞尼希特表示，這場野火凸顯了外來種雜草如何擴大一場原本可以控制的火勢，許多雜草生長在大型企業地主未加以管理、已廢棄的農田裡。這些易燃雜草甚至蔓延至拉海納鎮的坡地，一路長至人口聚集區域。

拉海納鎮房舍被燒毀。（圖／美聯社）

■律師指控夏威夷電力公司設備受損 引發火勢

美媒報導，多家律師事務所律師表示，他們蒐集證據、訪談目擊者以及檢視報告，顯示夏威夷電力公司（Hawaiian Electric）受損的電力設施可能引發火苗。

其中一名律師瓦茨（Mikal Watts）表示：「所有證據―影片、目擊者證詞、燃燒過程、以及殘留的設備，都指向夏威夷電力公司的設備是拉海納野火的來源。」

上周野火爆發前，夏威夷電力公司曾表示強風吹落電線、吹斷電線桿。

毛伊島災後畫面。

軟體科技公司「Whisker Labs」執行長馬歇爾（Bob Marshall）表示，7日晚間11時38分過後，監控電流進入住家的感測器偵測到一次重大電網故障，20分鐘後毛伊島就發生野火，此後徹夜發生數十次故障情形。Whisker Labs能透過電壓波動的幅度來判斷公用設備是否發生故障，他說結果顯示毛伊島拉海納地區的讀數最強勁。

他強調目前仍不清楚設備故障是否引發火勢，不過火災確實需要火星，而且數據顯示，野火發生時，當地出現「數十次重大電網故障」情形。他補充說當時沒有閃電。

拉海納鎮災後畫面。（圖／美聯社）

■夏威夷電力公司未事先斷電被罵翻

除此之外，毛伊島近幾年來野火頻仍，居民不斷敦促電力公司及政府採取措施，防止電力設施導致情況惡化，不過夏威夷電力公司在4月的報告中，仍將「預防野火」列為最低優先項目，甚至在野火發生後仍未緊急斷電。

《紐約時報》指出，發生強風時，帶電電線與乾燥樹枝接觸或掉落乾燥的灌木叢時，可能引發火災。2018年加州爆發奪走85條人命的坎普野火後，為了避免發生更多火災，美國太平洋瓦斯電力公司（PG&E）自此開始更頻繁地主動斷電。

針對夏威夷電力公司未做好預防措施，多家律師事務所已經宣布可能為受害者打官司，他們認為夏威夷電力公司要對毛伊島野火負責，其中一名律師辛格爾頓（Gerald Singleton）表示：「就我們所知，如果事先採取適當的安全預防措施，我們相信拉海納野火是可以避免的。」

目前夏威夷官方尚未公布毛伊島野火的確切主因，不過當地居民稱，通電的電線遭強風吹落，可能因此引發火勢。