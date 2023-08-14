南韓性感女神同時為亞洲百大DJ「DJ SODA」，在全球享有超高知名度，且過去曾多次來台演出，不過13日她現身日本大型音樂會時，多位觀眾竟直接摸她的胸部，直接成為大型性騷現場，讓她事後崩潰發文「到現在還是害怕到不停地顫抖」。

DJ SODA出席大阪MUSIC CIRCUS慶典時，以白色短版背心搭配同色短裙亮相，怎料當她走到觀眾面前互動時，竟有多位歌迷直接伸手觸摸她的胸部，讓她相當震驚，事後她發文坦言，當時是為了與粉絲有更近的交流才會走到觀眾面前「但今天的演出，不是只有一人，而是很多個人突然朝我襲胸，而我則是束手無策被性騷擾了，我很震驚也很害怕，但看到喜歡我的粉絲，甚至有人喜歡到哭了，我只能努力裝作什麼事都沒發生盡力表演完」。

接著，她崩潰表示，自己直到現在回飯店仍心有餘悸「我當DJ 10年了，從來沒有在表演裡遇到這種事情，親身經歷了這樣的事情，讓我感到不可置信，以後要走到舞台下或是粉絲面前好像有點難邁開腳步靠近了」。

文章一出，瞬間在韓國網上發酵，許多網友怒批這些觀眾的行為已經是犯罪了，更怒批希望觀眾可以自重，克制自己的行為；然而，曾與DJ SODA曾一同出席活動的日本前AV女優明日花綺羅現身留言表示，身為日本人對此感到相當丟臉，也向DJ SODA喊話希望她不要因此討厭日本。

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