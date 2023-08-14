8月以來大陸地方債發行節奏有所加快，對流動性影響引發市場關注。大陸專家表示，8至9月可能是地方政府債券發行高峰，考慮到當前人行貨幣政策取向較為明確，資金面收緊壓力整體可控，研判下半年降准依然可以期待。

面對政府債集中發行，人行可能會採取多種舉措，保持流動性合理充裕。根據《中國證券報》引述光大證券金融業首席分析師王一峰認為，人行可通過加大公開市場操作力道、中期借貸便利（MLF）增量續做或適時降準來補充金融機構中長期資金，緩解資金面轉緊壓力，下半年擇機啟動降準依然可期。

作為下半年財政發力重要抓手，8月起地方債有望迎來發行高峰。根據企業預警通數據顯示，大陸7月新增專項債發行1962.9億元（人民幣，下同），且截至7月底，今年以來新增專項債發行進度為65.7％，顯著低於去年同期。觀察進入8月，地方債發行提速。截至8月13日已發行5938.45億元，其中新增專項債發行2490.38億元。

同時近日召開的中共中央政治局會議也明確指出，加快地方政府專項債券發行和使用。專家預計新增專項債有望在9月底前發行完畢。 財信研究院副院長伍超明表示，截至6月底，新增專項債券仍有1兆5791億元的發行空間，預計第3季會把這部分額度全部發完，成為下半年財政支出的重要抓手。

但由於地方債加速發行可能會產生一定流動性缺口，專家認為，考慮到人行維持流動性合理充裕的取向未變，資金面收緊的壓力將整體可控。中信證券首席經濟學家明明表示，估算8月可能存在2877億元左右的流動性缺口，資金面或存在一定波動。