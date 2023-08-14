有些人的頭腦特別敏銳，他們到了7、80歲的時候，記憶力與認知表現卻跟2、30歲的年輕人一樣，科學家稱之為「超級老人」。發表在權威醫療期刊的最新研究，分析了他們大腦不老的祕密。

隨著年齡增長，身體的老化通常伴隨著認知功能衰退，但科學家發現有一群人，年齡已屆80歲，但記憶力卻和2、30歲的人一樣好，甚至還更敏銳。美國西北大學范柏格醫學院的梅蘇蘭認知神經與阿茲海默症中心在15年前啟動的「超級老化研究計畫」中，稱這群記憶力超群的老人為「超級老人（SuperAgers）」，希望從他們身上找到延緩智能退化的鑰匙。

該中心副主任羅加爾絲基（Emily Rogalski）指出，目前並不清楚究竟有多少比例的人符合超級老人的條件，不過看起來很少見，就算是研究人員只從自認為記憶力好的參與者中篩選，符合定義的人也僅有不到10%。

研究人員追蹤這些參與者，並透過腦部核磁共振掃描檢查和智能測試等研究，監測他們的健康狀況、紀錄他們的生活史，並請求他們在死後捐贈大腦進行研究。科學家發現，這些「超級老人」的大腦皮質厚度遠遠超過一般老人，甚至和年輕人的大腦皮質厚度不相上下。這證明，「超級老人」們不僅智能表現沒有退化，而他們的大腦皮質也停止了正常的萎縮過程。

●超級老人的記憶力超群、大腦萎縮緩慢

無獨有偶，西班牙馬德里的研究人員近期發表在《刺胳針長壽（The Lancet Healthy Longevity）》的研究也試圖解釋，超級老人具備了哪些特徵，以及為什麼他們可以維持智慧和記憶力，這也是同類型研究中規模最大、歷時最久的研究之一。

研究人員針對「平均年齡同為82歲的64名超級老人」和「55名典型的健康老年人」，每年進行6次訪問，追蹤他們的生活方式、掃描腦部影像、採集血液樣本，並對他們做活動能力測驗，將這些數據統統輸入機器學習模型後，從中找出兩組的差異。

經過5年的追蹤研究，腦部掃描顯示，超級老人在負責認知功能、空間記憶和整體記憶的大腦區塊比一般老年人保有更多的灰質，尤其在運動和記憶區塊最明顯，也就是說，超級老人在這兩個區塊的萎縮速度比同齡者慢，這一點與先前其他研究的結果一致。

此外，研究中也發現，超級老人的憂鬱和焦慮指數都低於一般老人，心理健康較好，而且他們通常在中年時更加活躍；到了老年時期，超級老人對自己的睡眠狀況也比較滿意，在日常生活中的獨立性較佳，研究人員認為，這可能因為他們的身體活動力、平衡感、和記憶力都比較好的關係。

●共通特質：身體矯健、心理素質強

研究也發現，儘管和一般老人相比，超級老人的整體活動力差異不大，但他們執行精細運動的能力好很多，在「計時起身測試」項目，超級老人從椅子上站起來的速度也更快，研究作者、馬德里技術大學臨床神經科學實驗室主任斯特蘭奇（Bryan Strange）指出：「雖然超級老人的活動能力與一般老人相似，但他們可能會從事園藝或爬樓梯等，更需要體力完成的活動。」

斯特蘭奇進一步補充道，身體活動有許多直接和間接的益處，包括降血壓、避免肥胖，和增加腦部血液循環，這些影響對於提高老後認知能力有幫助。「另一個可能是，大腦比較健康，是超級老人活動能更敏捷的原因。」

此外，研究還發現兩組參與者在阿茲海默症的血液生物標記上並沒有差異，也就是說，雖然超級老人帶有ApoE基因，可能造成類澱粉蛋白堆積的風險與一般老人幾乎沒有差異，但他們卻能抵抗這個過程，並且仍可保留記憶功能，這也與早期的研究結果一致。

全球科學家都亟欲發掘超級老人究竟做對了什麼，國內雖也有不同單位建置大腦影像資料庫，但大多是單一時間點的影像掃描，是否屬於超級老人則需要長期追蹤才能判定，因此關於超級老人的研究仍付之闕如。國立陽明交通大學高齡與健康研究中心博士後研究員郭鎮源也提醒，或許這群人是「天賦異稟」，也就是和基因很有關係，「大腦有可塑性，或許超級老人的各種身體機制相對於其他人來說，表現上就是比較好。」

●想預防失智，向超級老人學習5件事

不過，就算是基因造就超級老人的傳奇，但隨著年紀增長，所有人仍能透過生活方式的調整，來延長自己的認知健康壽命，讓人活得老又身心敏捷。

1、重視飲食中的堅果和纖維，每天吃一把堅果，日常多吃富含纖維的食物，包括全穀、豆類、蔬菜。

2、鍛鍊身體，並且堅持下去，成為日常習慣。

3、對大腦「交叉訓練」，給大腦不同的挑戰、刺激，腦神經專家米爾史丹（Marc Milstein）建議以交叉訓練的方式來刺激大腦，因為學習新語言、新運動及新樂器等不同的項目，可鍛煉大腦的不同部位。

4、參與更多社交活動，美國匹茲堡公共衛生研究院研究員費莉克斯（Cynthia Felix）建議熟齡者，每週至少要有1次出門與人進行社交互動，才能免於大腦灰質含量的減少。

5、培養心理韌性，羅加爾絲基在超級老人的研究中發現，他們共通的特質是非常「堅韌」，許多人曾經歷過苦難，但當不好的事情發生時，他們都能調適心理，接受挑戰。

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