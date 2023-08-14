受通膨影響、北美客戶持續消化庫存，嘉威生活(3557)公布第2季財報稅後純益0.51億元，每股盈餘0.64元；累計上半年稅後純益為2.12億元，每股盈餘2.64元，相較去年同期減逾34%，唯7月營收已較上月回升，力拚下半年營運優於上半年。

嘉威生活指出，第2季本為傳統淡季，而隨客戶庫存去化後重啟拉貨動能，估計第2季為今年谷底，後續二季有望谷底攀升。

為分散單一生產基地風險，嘉威董事會亦通過越南廠投資案，將斥資1,250萬美元成立全資子公司，籌建越南生產基地，後續總投資金額將達4,200萬美元。主要因應公司R.PET環保產品的市場成長潛力，越南廠將規劃為環保材料產品的主要生產基地，預計2026年投產。

因應全球零碳目標，嘉威生活的R.PET（再生酯粒）產品自2020年度推出市場以來，營收逐年成長，2022年度使用R.PET的產品營收占比約為1成，今年1-6月R.PET產品的營收已較去年同期成長約4成，未來新建越南生產基地，可望持續提升環保產品的占比，優化產品組合。