因為財報問題兩度暫停交易，過去一年交易天數僅12天的中福國際（1435），兩萬名小股東組成自救會，日前發起「打電話救股票」行動，主動致電中福公司、新舊會計師與福興投資董事長黃立中相關人等，追查財報進度，並將過程拍攝成影片po上網，卻意外引出案外案。

中福股東自救會代表許小姐表示，她在八月10日下午兩點半打電話到中福公司，想要找發言人詢問財報進度，卻發現整家公司只有一個接電話的人員；想找董事長陳建、總經理陸榮木、財會人員，對方一問三不知，整家公司有如高唱空城計。

她並根據中福發佈的重訊內容，分別打給馬施云大華及冠恆兩家會計師事務所。當天前者表示已於七月21日就無預警被終止委任，也未有任何人來聯繫交接事宜，後者則表示尚未獲得正式委任。「這不就代表中福有將近20天的時間沒有會計師嗎？」

儘管中福在自救會致電詢問後的隔天深夜10時02分分就火速公告新任簽證會計師，但許小姐痛批：「如果我不打這通電話，中福是不是就繼續沒有會計師，繼續擺爛到底？」她更質疑，中福根本是利用會計師在演戲，會計師一換再換，惡意拖延不補交財報，擺明了就是想讓中福最後因交不出財報被下市，況且這種操作手法，即便最後真的生出財報，可信度絕對令人存疑。

「居然可以踐踏公司治理到這種程度，主管機關到底有沒有負起責任監督中福？為什麼會放任這家公司一直這樣亂搞？股東的權益在哪裡？」許小姐激動的說。

只是自救會的一番追查，意外引發出一起中福與福興的案外案。

陳建、陸榮木等人在一年內三度對黃立中提告，認為其涉嫌非常規交易，將福興股份賤價轉移至私人公司名下。此案近日由智慧財產及商業法院裁定假處分，並由士林地方法院執行。

對此，黃立中表示，對方前兩次皆以同樣案由聲請假處分、對他提告，他也兩度表明清白並準備迎戰，結果對方都在法院宣判前的最後關頭撤回訴訟；如今又再度上演相同戲碼，「這是在玩弄司法程序，換法官、挑法官，玩forum shopping的把戲嗎？」黃立中質疑。

更離譜的是，這次假處分，他連跟法院答辯的機會都沒有，去向法院請求要裁定，居然也拿不到，從頭到尾法院只採信對方的片面說法。「這不用懂法律也知道非常不合理吧？」他苦笑。

至於是否賤價將福興股份轉移至自己名下甚至掏空，黃立中說，福興持有的資產就是中福的股票，當初他請來第三方鑑價公司，根據中福當時的股價與資產價值進行評估，最後從自己的口袋中掏出1.4億買下福興50.99%的股份。

「我拿真金白銀買下的股份，至今一張沒賣，股款一分沒少的進了中福，怎麼說我掏空？我倒是想看看陳建他們這個集團最後會怎麼出中福財報、如何評價福興股價，因為這兩年中福的重大資產沒有任何變動，如果我當時的買價比中福現在的估值高，那憑什麼說我掏空中福？你去起訴我損害中福權益不就是假的嗎？你就是在騙法官嘛！」黃立中反問。

反之，若中福出具的財報中對福興估值比先前低，意味著做財報的人根本是在刻意壓低中福價值，「這就是在損害股東權益，把小股東當韭菜割啊！」黃立中說。

隨著下市時間進入倒數計時，中福當權者與大股東的交手進入白熱化，主管機關若持續袖手旁觀，遭殃的永遠是最弱小的股民。自救會網址：https://reurl.cc/GA0n1y