除生技股遭重擊，盤中亦有巨有科技(8227)、泰鼎-KY(4927)亮燈跌停，台積電(2330)及力旺(3529)、信驊(5274)、大立光(3008)等高價股股價軟趴趴，僅有洋華(3622)、群翊(6664)、牧東(4950)等極少數個股逆勢漲停，截至11點50為止，加權股價指數約16325.43點，大跌275.82點，成交量約為2382.24億元；OTC指數為204.67點，下跌5.58點，成交量為541.17億元。

今天盤中上市各類股均下挫，以其他電子類股表現最佳，小跌0.04%，其次是百貨類股及電腦週邊設備類股，分別下跌0.18%及0.19%，表現較差者為觀光類股、電線電纜類股及生醫類股，其中觀光類股下跌4.44%，電線電纜類股下跌4.27%，生醫類股下跌4.19%，觀光類股下跌1.3%；上櫃部分一樣全面走跌，表現最佳為營建類股、下跌1.36%，表現最差為生醫類股、下跌5.01%。

就技術面來看，上周美股震盪劇烈，AI相關指標股Nvidia等走弱，拖累Nasdaq指數及費城半導體指數表現不佳，台股也受到衝擊，讓好不容易收復的17000點再度失守，上周五加權股價指數以16601.25點作收，累計一周下跌242.43點，跌幅約1.44%，周K連兩周收黑，成交量因市場觀望氣氛濃厚萎縮至日均量3324.2億元，以中小型股為主的櫃買市場也同步走低，OTC收盤指數為210.25點，累計一周下跌6.6點，跌幅約3.04%，周K再吞一根長黑，也是連兩周收黑K，日均量萎縮至852.87億元；今天台股受上週五美國科技股及費城半導體指數收低拖累，指數開低走低，盤中一度大跌逾270點，下探16300點；台股在上週失守季線，今天指數持續向下探底，短期均線下彎，並罩頂在周指標修正壓力，加上大盤融資浮額仍偏高，不排除大盤仍有下探半年線16260點。

分析師表示，近期信評機構惠譽調降美債信評等至AA+，且穆迪調降美國10家中小型銀行的信用評級，加上中國爆發房市及金融風險問題，期待中國祭出新一輪刺激政策恐落空，引發國際股市回檔，近期台股連番下探，短期技術指標轉空，保守者可先退場觀望，長線佈局者建議先行觀察5月26日跳空缺口(16323)的支撐力道，待大盤稍事止穩後，仍以趨勢題材股為布局首選，目前操作策略宜避開股價破線轉弱或營收/財報不如預期股，短打聚焦財報亮眼、股價位階相對偏低股。