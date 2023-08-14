北韓官媒今天報導，卡努颱風上週襲擊朝鮮半島釀災。（圖/美聯社）

北韓官媒今天報導，卡努颱風上週襲擊朝鮮半島釀災，領導人金正恩斥責「不負責任」的官員未能預防災害發生。

卡努颱風重擊日本後，以迂迴路徑直撲朝鮮半島，11日清晨橫掃北韓，也為南韓帶來滂沱大雨。

孤立又貧困的北韓由於基礎設施薄弱，自然災害往往造成更大衝擊，而森林砍伐又讓北韓更易發生洪災。

北韓中央通信社（KCNA）報導，金正恩在視察東部安邊郡（Anbyon County）遭洪水淹沒的農田時表示，安邊郡比其他地區蒙受更多損失，「完全是因當地官員長期極其不負責任的工作態度」。

報導引述金正恩的話說：「此區官員對國家措施漫不經心，沒有採取任何行動，所以當地遭受的損失比其他地區還要嚴重。」

隨著風暴逼近朝鮮半島，北韓採取「積極行動因應災難性異常氣候」，並呼籲實施措施以盡量減少對北韓經濟產出造成的損害。

在20世紀90年代中期，北韓週期性遭遇饑荒，造成數十萬人喪生（估計可能多達上百萬人死亡）。

北韓勞動黨2月曾召開黨內高層會議，以專門解決糧食短缺和農業問題。（譯者：紀錦玲/核稿：張曉雯）1120814