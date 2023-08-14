烏克蘭6月初展開期待已久的大反攻以來進展有限，今年成功的機會漸流逝。西方專家憂心俄烏「韓戰化」之餘，期待隨烏軍慢慢消化北約訓練與裝備後，明年春天翻轉戰局。

「華爾街日報」報導，基輔展開大反攻時，樂觀派本希望烏軍能重演去年秋天在哈爾科夫（Kharkiv）成功閃擊收復大片失土。然而，6月這場烏軍首度投入裝備西方戰甲車新建作戰旅的反攻，面對俄軍加強後的防線卻陷入膠著。

之後烏軍反攻進展緩慢且艱苦，改採小部隊戰術試探俄軍防線而非一開始的裝甲縱隊衝擊。雖然新一輪反攻推進遲早得做，但各方軍事高層和決策者已在思考接下來幾個月如何突破，甚至如何做好持久戰準備。

對基輔與西方盟國而言，西方國內政壇與選民開始把援烏視為陷入泥淖而抽身的憂慮揮之不去。即便盟國仍展現力挺決心，但烏軍彈藥與兵力被耗，仍一點一滴在侵蝕西方的耐性。

基輔現在把目標擺在反攻取得顯著斬獲，以告慰國內民眾及向盟國證明西方援助沒白費、援助不能斷。然而西方軍事高層並不看好，像美國參謀首長聯席會議主席密利（Mark Milley）就多次對烏軍想快速切斷烏東、烏南俄佔區連結克里米亞陸廊的目標潑冷水。

美國前總統歐巴馬任內擔任美國駐北約代表的達爾德（Ivo Daalder）也說，類似密利抱持審慎態度者在白宮越來越多，「我真的覺得，拜登政府內已意識到烏克蘭沒法很快收復所有失土」。

俄國持續強化在佔領區的防禦，投入更多兵力且加快武器彈藥產能，西方也在改善軍工產業，令外界開始擔心俄烏戰爭會成為冗長的消耗戰。

與五角大廈有往來的智庫CNA海軍分析中心（CNA Center for Naval Analyses），中心內俄國專家戈倫柏格（Dmitry Gorenburg）說：「這場俄烏戰爭恐怕會像韓戰－開頭幾個月前線動態變化快速，接著開始相對停滯，然後雙方得搞好幾年才會認清誰都打不贏誰。」

戰略專家們描繪烏克蘭未來的其他景象還包括中東與北愛爾蘭。前者自1948年以色列建國以來就一直與巴勒斯坦及周邊阿拉伯鄰國衝突；後者則是北愛當地反抗英國統治的示威與暴力衝突延續好幾代人。

烏軍目前只投入部分訓練精良的西式作戰旅用於反攻，「北約旅」6萬多兵力裡只有部分練過複合、機動性的聯合兵種作戰。隨時間推移，烏軍裡會有越來越多官兵與指揮官獲得先進的西方訓練。

報導指出，如此一來有助烏軍對現代西方裝備熟能生巧。烏軍雖然在6月以德製坦克與美式步兵戰車的反攻不如人意，但到明年春天，烏軍會有更多西式裝備與戰技更精良的部隊。

戰略專家展望明年乃至之後，烏軍隨時間推移而獲得戰技和經驗，能在作戰時智取俄軍。（譯者：陳亦偉）1120814