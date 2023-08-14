益彰股份有限公司董事長劉嘉誠說，回首這2年多時間，益彰克服疫情爆發、烏俄戰爭、全球升息及原物料飆漲等四大考驗。要感謝縣府與市公所團隊的支持與協助，完成相關行政程序。（本報資料照片）

中友百貨彰化店投資案的正式名稱為「彰化市第二停車場興建營運暨移轉案」，總投資金額高達43億元，規劃興建地下4層、地上21層鋼骨造複合商業及停車場大樓，樓地板面積約27796坪，建築物高度約84.7公尺。（本報資料照片）

中友百貨彰化店投資案的正式名稱為「彰化市第二停車場興建營運暨移轉案」，總投資金額高達43億元，規劃興建地下4層、地上21層鋼骨造複合商業及停車場大樓，樓地板面積約27796坪，建築物高度約84.7公尺。（本報資料照片）

是真的！全彰化第一家百貨公司中友百貨14日舉辦開工動土典禮，包括彰化縣長王惠美、市長林世賢、益彰公司（中友）董事長劉嘉誠等人與會，場面盛大，王惠美表示，過去許多網友都以為是詐騙集團，但是是真的，力拚2026年第3季開幕，希望能越快蓋好，成為彰化的新地標。

王惠美表示，彰化人期盼很久的百貨公司終於來了，去年一系列動工還被當成詐騙集團，此次公私協力、中央與地方合作，各方面一起協調來支持彰化中友百貨，她說從過去中友台中年營業額90億元中，有1／3是彰化人消費，就知道我們中友的眼光有多好，希望能越快蓋好，未來成為彰化的新地標。

彰化市長林世賢表示，彰化市第二停車場BOT開發案由公所辦理招商，引進益彰股份有限公司投資，感謝中央、地方全力協助，過去當停車場每年收入頂多300萬， 現在招商成功每年至少有5000萬元權力金收入，若加上營運變動權利金，有機會超過1億元，對於未來地方營業稅收入效益可觀。

益彰股份有限公司董事長劉嘉誠說，回首這2年多時間，益彰克服疫情爆發、烏俄戰爭、全球升息及原物料飆漲等四大考驗。要感謝縣府與市公所團隊的支持與協助，完成相關行政程序，接下來施工期間多請里民包含，力拚2026開幕，及早服務彰化鄉親。

中友百貨彰化店投資案的正式名稱為「彰化市第二停車場興建營運暨移轉案」，總投資金額高達43億元，規劃興建地下4層、地上21層鋼骨造複合商業及停車場大樓，樓地板面積約27796坪，建築物高度約84.7公尺。地上1樓至21樓建物為停車場與百貨公司共構，建物北側於地下2樓至地上11樓設有商場、餐飲場所及展場空間，地上12樓至15樓規劃電影院。