搶中秋送禮與宅食商機，欣葉國際餐飲今年以經典雋永的台式口味推出中秋限定「饗月禮盒」，內含有干貝菜脯、私房伍仁、知味咖哩與棗泥核桃等四種甜鹹口味，配方構思出自欣葉董事事長李秀英，為相聚的歡樂時光帶來口齒留香的悠長韻味。此外，欣葉另有「JUSNOVA 諾華世100%野生藍莓汁禮盒」可供選擇，提早預購可享早鳥優惠。

欣葉「饗月禮盒」自即日起開放民眾預購，每盒四入，各口味各一，原價1,080元，9月21日前可享早鳥優惠價980元，針對大宗訂購另有優惠，歡迎公司行號購買。「JUSNOVA 諾華世100%野生藍莓汁禮盒」每盒2瓶入，原價1,300元，9月29日前享早鳥優惠價1,220元；單瓶售價650元，早鳥價600元。整箱原價7,800元，優惠價7,200元，並可享買1箱送1瓶、買2箱送3瓶、買3箱送4瓶（以此類推）。

欣葉國際餐飲以「欣典巧味 細細回味」為主題，推出精緻風格的「饗月禮盒」。簡約典雅設計風格的禮盒包裝，以討喜的湖水綠與雅緻的白色作為色彩組合，精緻且大方。同時並巧妙地於腰封帶入台灣傳統建築中常見的窗花紋路，美觀兼具台式美學底蘊，更添視覺質感，溫柔呼應中秋茗茶、喫餅、賞月的雅趣及浪漫。

「饗月禮盒」內含4入用心打造的台式月餅，圓蓬飽滿的餅體如同高掛夜空的中秋滿月，外層則是作工繁複、層層分明的薄酥台式酥皮，入口輕盈細緻，值得令人細細品味。同時欣葉以甜鹹各半的巧思設計，讓民眾享受四款口味層次交錯、各有異趣的滋味變化，滿足不同的喜好，絕對是中秋贈禮的最佳選擇。

其中鹹味代表「干貝菜脯」，師傅手工炒製的餡料以甜鮮甘香的日本干貝入餡，再以欣葉招牌菜脯提香，還加入特選台灣豬肉、白芝麻、白鳳豆沙等多種材料，滋味迷人，彷彿品嚐一道美味可口的台菜佳餚，甜鹹中充斥著古樸的台式風情。另款鹹口味「知味咖哩」由十餘種辛香料調配的日本咖哩粉帶來濃醇辛香，並搭配台灣豬肉，以及自製油蔥酥、肉脯、白芝麻、冬瓜等食材。

「經典伍仁」是以鹹香的金華火腿拌炒冬瓜條、金桔餅等台式古早味零嘴，再佐以由橄欖油烘焙的嚴選松子仁、杏仁、南瓜籽等天然果仁與軟糯麻糬，勾勒出豐富香氣與飽滿口感，口口皆是滿足。廣受喜愛的的「棗泥核桃」，由清香綿密的自製棗泥搭配鬆脆核桃，香甜不膩又帶著微酸清韻。

「JUSNOVA 諾華世100%野生藍莓汁禮盒」。嚴選加拿大兩年一採收的野生藍莓為原料製作而成，營養價值更勝人工種植藍莓，果汁呈現清澈自然的深紫色，成分天然且不加水、不加糖、無酒精，入喉風味濃郁並有著酸甜果香，不僅適合聚餐宴客時搭餐飲用，還可當作闔家共享的天然飲料。