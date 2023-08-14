法人表示，相較其他競爭對手，來頡網絡相關解決方案的營收貢獻較高，且庫存負擔輕，公司面臨的定價壓力較小。此外，來頡受惠Wi-Fi規格迭代提升ASP，以及SSD／USB-C產品出貨量的復甦，法人對2024年的營收和獲利成長保持樂觀態度。
來頡盤中震盪 強勢翻紅
電源管理IC廠來頡（6799）14日盤中多空拉鋸，開盤最低跌7％，達131.5元，惟買盤湧入，強勢走高達平盤之上。總經理孟慶達法說會時提到，下半年季季高，第三季在Wifi6／6E及Type-c產品挹注下，營收有望達雙位數季成長。
電源管理IC廠來頡（6799）14日盤中多空拉鋸，開盤最低跌7％，達131.5元，惟買盤湧入，強勢走高達平盤之上。總經理孟慶達法說會時提到，下半年季季高，第三季在Wifi6／6E及Type-c產品挹注下，營收有望達雙位數季成長。
法人表示，相較其他競爭對手，來頡網絡相關解決方案的營收貢獻較高，且庫存負擔輕，公司面臨的定價壓力較小。此外，來頡受惠Wi-Fi規格迭代提升ASP，以及SSD／USB-C產品出貨量的復甦，法人對2024年的營收和獲利成長保持樂觀態度。
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