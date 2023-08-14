法人表示，相較其他競爭對手，來頡網絡相關解決方案的營收貢獻較高，且庫存負擔輕，公司面臨的定價壓力較小。此外，來頡受惠Wi-Fi規格迭代提升ASP，以及SSD／USB-C產品出貨量的復甦，法人對2024年的營收和獲利成長保持樂觀態度。

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