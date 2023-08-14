台南市長黃偉哲聽取市府水利局停20抽水站工程的簡報。（洪榮志攝）

台南市首座結合停車空間的停20抽水站新建工程，目前工程進度26.10％。（洪榮志攝）

台南市南區喜樹、灣裡一帶因地勢低漥每逢大雨即易淹水，市府水利局配合市地重劃辦理全市首座結合停車空間的停20抽水站新建工程，目前工程進度26.10％，預定明年汛期前可完工啟用。市長黃偉哲今天上午冒雨前往視察指出，停20抽水站完工後，將可大幅提升當地的整體防洪量能，保護近8000居民。

水利局表示，喜樹、灣裡地區因地勢低窪，豪大雨期間聚落內的積水難以排除，必須以機械方式抽排，加上明興路以東及台17線至省躬三街的高地排水，也會依地形漫流至喜樹、灣裡的低地區域，更加劇民眾的淹水之苦。

水利局為有效解決此一問題，以「高地區域截流重力排放，低地機械抽排輔助排水」，雙管齊下改善淹水，目前除投入近10億元辦理相關淹水改善工程，還規畫新建停20抽水站，平時利用灣裡排水排放聚落地表逕流，颱風及豪雨期間則開啟台86分流箱涵，導排至停20抽水站抽排至台灣海峽，完工後可提升喜樹、灣裡聚落防洪減災的能力。

水利局說，停20抽水站新建工程總經費5.18億元，除設置大型地下滯洪池外，還設置5部6.0m3／s豎軸式抽水機、5組迴轉式撈汙機及2部站用發電機，可提供抽水設備連續運轉48小時。抽水站更利用智慧化圖像監控系統，監控全場設備，可精簡維護管理人員，並提高操作即時性及正確性。另外，抽水站屋頂更設置太陽能光電模組，供站內電氣設備使用，以達到環保發電及節能減碳的效果。

黃偉哲指出，上任後即指示進行整體治水方針策略檢討及環境活化改造。喜樹、灣裡推動市地重劃後，地面規畫停車場，下方則設置滯洪空間，加上新建的停20抽水站，相信可有效改善當地的淹水問題。