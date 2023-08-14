在高雄擔任保母的許姓女子因為隔壁施工單位施工帶來噪音，此導致她照顧4個小孩無法工作，得向家長請假9天，還得退費給家長，保母要求施工單位賠償。橋院審理後，判施工單位葉姓包商得賠償保母2萬1456元。可上訴。

簡易判決指出，保母許女主張於去年2月因為鄰居的施工單位做拆除工程，導致4個小孩經常因噪音問題哭鬧，因此她向家長請假9天，還得退費給家長共1萬7900元。許女共損失2萬1456元，要求承包商賠償金錢。

承包商則回應，許女應該向業主申請賠償，而非向工人求償，且承包商也有按照高雄市政府環保局稽查結果改善。

法院調查後認為，經里長作證，承包商做的拆除工程屬實，且於今年2月16日高雄市政府環保局派人到場測量，且限期4天內改善。衡量此情形，除非難以忍受噪音，否則保母不會輕易向家長請假，導致收入減少，影響其生活，因此判處承包商得賠償保母。