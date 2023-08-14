卡努颱風日前重創南投導致嚴重災情，中央與地方因救災事宜互槓。內政部長林右昌14日受訪表示，南投災情期間中央發布多次黃、紅色警戒，此次保全戶總計464人，實際僅撤離94人，是陳院長覺得要加強的原因；至於「縣長跑攤」也是聽鄭副院長說明，公路總局反映4日當晚致電南投災防中心僅剩科長留守，對災情無掌握。

卡努颱風日前造成南投嚴重災情，日前陳建仁暗指南投救災不利遭罵，林右昌跳出來說話，質疑南投縣政府救災「一問三不知」，南投縣長許淑華則整理出清楚時間軸，反駁中央「沒有完全掌握南投仁愛災情」，中央與地方連日槓上。林右昌14日一早於臉書再度發文，點出4日晚間行政院副院長鄭文燦致電南投縣提醒恐致災情，「她還在外面餐廳跑攤，人並不在應變中心」。

林右昌14日至台中北屯區視察，接受媒體聯訪。他表示，他看到許縣長提到中央災害應變中心在海上颱風警報後撤離，主要是海上颱風警報解除後，中央應變中心就會把防颱任務解除，但相關像是土石流、水災、交通工程或是緊急應變調度等應變小組仍持續運作，所以中央的災害應變機制一直都在，沒有停過，這也是為什麼南投縣會持續接收到土石流警戒通知，並且在第一時間救災人員和機制能進入到現場。

林右昌說，上次南投仁愛鄉的受災關鍵主要是3、4日，期間農業部發布多次黃、紅色警戒，黃色警戒是要準備撤離，紅色警戒依法必須緊急撤離。這次仁愛鄉的保全戶總計464人，實際只撤離94人，這是很危險的事情，也是陳院長覺得要加強的原因，大家一起努力讓防災工程更好，事先的預防比事後救災重要，這是不論地方和中央都要努力。

針對14日一早的發文，林右昌表示，他們也是聽鄭副院長說明3、4日勘災的工作，聽到副院長4日致電許縣長特別提醒南投雨大可能致災，南投縣應變中心要小心、提高警覺，做好撤離應變。鄭副院長也聽到公路總局同仁反映，4日晚間致電詢問南投縣災防中心災情，不過只剩科長留守且一問三不知，對於災情無掌握。這部分要進一步請教副院長，不過大家都有聽到副院長這樣說明為何4、5日他一早就要到南投勘查。

媒體詢問，接下來3天將有大雨發生，接下來要如何整備應變措施？林右昌表示，各縣市政府應變中心都是第一線指揮官，尤其縣市長。他要再次提醒，中央若發布黃色警戒要提高警覺，紅色警戒則要當機立斷對土石流保全戶採取強制撤離，否則遇到土石流下來再跑是來不及的。