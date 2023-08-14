北一女中今舉辦校慶倒數120日記者會。（蔡佩珈攝）

台北市北一女中將在12月12日迎來120周年校慶，今年與悠遊卡公司合作發行「北一女中120th綠制服造型悠遊卡」，今早11時開賣，15分鐘內便搶購一空，經悠遊卡公司緊急協調7-11開賣第2批5000張綠制服造型悠遊卡。

北一女中今舉辦校慶倒數120日記者會，宣布綠制服造型悠遊卡正式開賣，該造型悠遊卡以北一女中重要象徵「綠制服」製作，感應過卡還能唱出由北一女中合唱團演唱的校歌。

北一女中校長陳智源表示，很多同學考上北一女非常開心，穿上制服後卻感覺壓力龐大，因為搭捷運、公車的一言一行都有人關注，但他想告訴學生們，身為北一女中學生，代表你對自我的期許，也盼你能用高中生的力量善盡社會責任，「榮譽是壓力，但它（指綠制服）是更多的責任」。

他指出，北一女中的社會責任，除了協助台灣教育往更優質、卓越並具國際觀的方向發展外，也期許學生關心台灣這塊土地與社會，造型悠遊卡唱出「為我女界增光耀」校歌歌詞，正是代表校長對校友及在校生的這份期許。

北一女中李姓學生分享，悠遊卡與北一女中象徵結合非常具紀念意義，且逼卡會唱歌，也非常有代表性，會想在平常上學搭捷運的時候使用；賴姓學生則說，該款悠遊卡把校服尺寸縮小非常可愛，她會幫自己與母親各買一款當作紀念，不拆封收藏。

悠遊卡公司董事長林志盈則表示，綠制服悠遊卡是造型悠遊卡中，唯一會唱歌的款式，絕對是獨一無二的造型悠遊卡，屆時將把銷售金額10％、近20萬元捐給北一女中，作為校內學生推動社會公益活動的圓夢基金。

校長室秘書吳銘祥說明，只要是希望推動社會公益活動的校內學生，都可以向校方提報計畫申請基金使用，屆時將依合理性等原則審核，通過後依計畫內容提撥金額讓學生實行計畫。

北一女學生倡議團體「綠覺醒」曾在校內發起多項連署、講座或撰寫文章，盼學生重視社會議題，總召陳欣慈表示，初步規畫以舉辦講座、展覽、互動遊戲等方式倡議兩性議題，向校方提案爭取使用圓夢基金。

「安普拉斯特φ青少年去塑聯盟」則致力推動減塑，提供校內學生使用環保袋、可重複利用的杯架裝外送飲料，總召陳姸君表示，目前尚未詳細規畫提案內容，但希望成功申請到圓夢基金後，能作為聯盟將減塑推廣到其他高中或大學的助力。