「WYM 2023日本名古屋世界青年會議」，活動於8月3日至10日在日本名古屋福祉大學、京都立命館大學兩校舉行。高雄市由18所高中職學生組團參加，在國際交流專題報導討論讓地球更美好的提案，高雄代表團經過混成專題發表，全程以英語提出包括校園民主化、人權等議題，表達內容豐富與完整獲好評，奪得12金與5白金、1大賞亮眼成績凱旋返國。

「WYM 2023日本名古屋世界青年會議」由高雄18所高中職生所組成團隊取得12金好成績。（圖／高雄市教育局）

台日國際教育交流已舉行長達25年，分別是在高雄的（ASEP）與在名古屋的(WYM），今年在疫情結束後，睽違三年舉行台日實體交流「WYM 2023日本名古屋世界青年會議」，高雄代表團由鼓山高中校長廖俞雲帶領，共有18所高雄市高中職學校參加，包括鼓山、雄中、雄女、雄工、三民家商、中山附中、鳳新、高師附中、樹德、明誠、中工、立志、雄商、前鎮、福誠、中正高中、小港、新莊高中。除了台日兩國，並有馬來西亞、柬埔寨、印度、尼泊爾、中國學校參與，彼此以此活動啟動對話機制，共同討論讓地球更美好的提案，並且付諸行動。

除了台日兩國，並有馬來西亞、柬埔寨、印度、尼泊爾、中國學校參與日本名古屋世界青年會議。（圖／高雄市教育局）

18所高雄市高中職學校同時在日方安排下，與日本10所高校學生配對分組，在名古屋福祉大學、京都立命館大學兩個場地，進行兩天混成的專題發表。高雄市代表團針對主題聯合國SSDGs永續發展第16項目標「促進和平多元的社會，確保司法平等，建立具公信力且廣納民意的體系」等，全程以英語提出校園民主化、以民主機制討論達到校園民主師生共治的目標等議題，有學生以「白色恐怖」時期為例，說明台灣走過的歷程到現在的珍惜人權，在促進和平與多元社會提供豐富內容與提案，現場得到許多好評。

高雄市代表團針對主題全程以英語提出校園民主化、以民主機制討論達到校園民主師生共治的目標等議題。（圖／高雄市教育局）

經過各校發表後分組討論與回饋，大會兩位教授提出修正意見，最後高雄代表隊總計囊括12金5白金 1等賞亮眼成績。大會的獎項共分三個等級金、白金獎與一等賞，其中符合大會標準能表達完整切合主題為金獎；能表達非常流利且台風穏健有獨特的見解榮獲白金獎；一等賞為最優秀代表，包含以上所有得分的優點。

大會兩位教授針對各校發表後分組討論與回饋提出修正意見。（圖／高雄市教育局）

鼓山高中廖校長說，英語成為世界溝通的語言，WYM提供各國家參與學生只用英文溝通的機會，學習只有持續不斷的努力，也感謝所有協助老師與日本朋友家人，才有這次最美好的學習之旅。鼓山高中黃喜麗主任也表示，從各校老師協助準備講稿，與日本學伴的互動等都是很好的學習。尤其能克服文化的差異與學伴、家庭相處，甚至在大學食堂用餐等，都是很好記錄學習的素材。

WYM各國家參與學生只用英文溝通的機會，提供很好的練習英文聽與說的機會！（圖／高雄市教育局）

代表團學生會長高雄高商丁筠珊同學在大會閉幕式，感謝日本老師不斷帶動大家練習說英文跟聽英文的機會！特別是日本學伴們的照顧，尤其學伴媽媽幫大家做便當，甚至還幫忙洗衣服燙衣服，帶大家走訪日本，每個代表團成員返國行李都是塞滿，讓同學們感覺滿滿的愛，期盼日本學伴來高雄交流。