新北市長侯友宜今上午出席「中工雲宇宙AI園區」上梁典禮，他與中華工程董事長沈慶京一同旋緊螺絲，祈求工程順利圓滿。（高鈞麟攝）

新北市長侯友宜今上午出席「中工雲宇宙AI園區」上梁典禮，三三會理事長林伯豐祝侯能順利當選總統。（高鈞麟攝）

斥資136億元打造的「中工雲宇宙AI園區」14日上午舉行上梁典禮，新北市長侯友宜到場祝賀。侯友宜指出，現階段國家缺工、缺電，甚至兩岸問題皆會影響到經濟發展，「只要我有機會帶領國家，在穩定的的國際局勢下，參加區域經濟。」不過，侯全程並未針對南投縣副議長潘一全的發言做回應。

中華工程響應新北市政府工業區都市更新政策，於土城區斥資136億元打造「中工雲宇宙AI園區」，總樓地板面積約10.5萬坪，規畫興建地下5層、地上16層，預計創造1萬2900個就業機會，提供產業273個優質生產單元。

侯友宜表示，全台有2成工業產值在新北，工業區面積卻僅占全國的5％，顯示土地稀缺的問題，市府為解決此困境，以「新增產業用地」和「活化既有工業區」2大策略，來解決缺地問題。

侯友宜說，現階段國家缺工、缺電，甚至兩岸問題皆會影響到經濟發展，「只要我有機會帶領國家，在穩定的的國際局勢下，參加區域經濟。」三三會理事長、台玻董事長林伯豐上台致詞時稱讚侯是最佳的民選市長，並預祝侯能順利當選總統。

新北市經發局表示，中華工程2019年初納入「招商一條龍」，期間由市府協助解決各項問題，加速都市設計審議、建照等行政作業。而中華工程此次選址落腳於土城工業區，除了吸引產業進駐外，更捐贈371坪公益空間辦理公托服務，並將捐建一座200公尺的空中跑道開放員工、民眾前來使用，為傳統工業區帶來全新風貌。

針對南投縣副議長潘一全昨晚的發言，侯友宜數度面對媒體的詢問，他始終避談。