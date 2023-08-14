國內養豬戶數及頭數均呈下降趨勢，近期每公斤豬價接近百元，已超過產銷穩定監控的「綠燈區」（每公斤85到95元區間），面對月底中元節即將到來，豬肉供應是否充足引起話題。農業部長陳吉仲今（14）日回應，農業部已盤點過毛豬供應數量，加上批發市場的調度，中元節前保證供應無虞。

根據農業部每半年養豬調查統計，2023年5月底毛豬飼養場為5893場，較2022年11月底減少98場，本次調查毛豬在養總頭數524.2萬頭，較上次調查減少7.4萬頭，以屏東縣減少3.8萬頭最多，其中以枋寮和新埤佔多數；其次為台南市減少2.1萬頭，當中以官田和白河佔多數。

農業部分析，受飼料成本上漲致小型場持續退場， 另受產業人口高齡化，農戶年邁退休但其子女不願意接手等，亦導致部分飼養場歇業或轉手經營，加上國際飼料原料價格雖有鬆動，但農戶採購價格仍未明顯下跌，成本上升影響業者飼養意願降低。

雲林口湖養豬生產合作社經理洪健鈞表示，各個養豬頭數規模別大部份都呈現衰退，這呈現出一個血淋淋的事實，在各種不利畜牧產業發展的情況下，不論大場或小場，撐不下去就直接畢業了。

此外，專案進口豬肉呈常態化，今年5月1日政府補助進口豬肉每公斤6元，總量上限為5萬公噸，預計花費3億元；6月13日端午節專案部分，購買本案豬肉每45公斤，需減少採購肉品市場毛豬1頭，計193.8噸，換算45公斤減購1頭，總計減少採購肉品市場4.3萬頭毛豬，這些都是打壓國內豬價的作法。

根據中央畜產會毛豬交易行情表示，目前每公斤毛豬價格為99.21元，已超過產銷穩定監控的「綠燈區」，今年中元節民眾祭祀的開銷恐大幅增加。

陳吉仲表示，農業部已經盤點過毛豬供應數量，除了常規生產，冷凍庫存和業者自行進口等，加上每天都會透過批發市場調度，中元節前的需求一定可以滿足，台糖預估明年初的毛豬供應水準可大幅恢復。

然而有豬農指出，不只毛豬飼養成本不斷墊高，今年年上半年仔豬流行性下痢（PED）和豬藍耳病（PRRS）等疫情衝擊，繁殖率與育成率都很不理想，只要把國內育成率提高，遠比專案進口和休市做法都來得實際，「補助進口，國外豬農才是真正獲利者」。