長榮海運高雄港第七貨櫃中心於今（14）日舉辦啟用典禮，董事長張衍義在致詞中表示，因應國際航運業務發展及船舶大型化的趨勢，長榮海運整併第四、第五貨櫃中心業務，移往第七貨櫃中心作業，投入鉅資購置各式新型無人化及自動化設備，並設置環保節能、綠能建設等設施，七櫃在全面投入營運後將不會再有四、五櫃碼頭間相互拖運的需求，除了減少大量碳排外，也能提升貨櫃轉船效率。

今日啟用典禮特別邀請行政院鄭文燦副院長、高雄市陳其邁市長、交通部王國材部長等貴賓，與台灣港務公司李賢義董事長、長榮海運公司張衍義董事長及謝惠全總經理共同見證，並以「共榮港灣･領航登峰」為願景，期望第七貨櫃中心正式啟用後，可帶動南台灣的產業加速起飛，成為航運界智慧碼頭的新指標。

長榮海運高雄港第七貨櫃中心為臺灣港務公司與長榮海運公司共同攜手打造，為近年來台灣航運界最重要的專案，台灣港務公司負責興建碼頭護岸及新生地填築等基礎工程，長榮海運則投入橋式機、門式機與重、空櫃堆高機等營運機具購置及後續營運。因應國際航運業發展及船舶大型化的趨勢，該貨櫃中心配備5席水深達18公尺的貨櫃碼頭，岸堤長度達2415公尺，更有16座高達55.5公尺的遠端遙控橋式機，此橋機展臂後可作業25排寬的超大型貨櫃船，有效提升大型貨櫃輪的港邊作業效能。

5座碼頭分成兩期完工啟用，第一期啟用S5-S3B等2.5座碼頭及貨櫃場設施，第二期預計於113年7月啟用營運，屆時第七貨櫃中心總面積可達149公頃，重櫃儲量89238TEU，空櫃儲量43656TEU，足以讓4艘全球最大的2.4萬TEU級超大型貨櫃船及2艘支線船同時停靠作業，成為全台第一座也是台灣最大的遠端遙控橋式機碼頭，作業量能預計最高可達每年650萬TEU，有助於鞏固高雄港於全球貨櫃運轉的樞紐地位。

長榮海運以自動化的智慧貨櫃中心為目標，在高雄港第七貨櫃中心共配置24部橋式機，其中19部為全國首批遠端遙控無人橋式機，60部全自動化無人門式機，以及24道台灣規模最大的貨櫃車智慧化通關進出車道等設備，並導入獨立5G系統、光纖、物聯通訊網（IoT）覆蓋全場，搭配長榮海運公司自行開發的智慧化櫃場作業系統（EMCTOS）、光學文字辨識系統（OCR），以及全區即時用電監控系統等人工智慧系統，同時透過電子門禁嚴密管控、超過600支CCTV即時監控及建置電子脈衝圍籬等全區智能化安防系統，提升經營效益及確保人員、貨物安全，讓高雄港第七貨櫃中心成為世界最先進的貨櫃中心之一。